El Surne Bilbao necesita hoy ganar al menos por siete puntos al PAOK Salónica para ganar su segunda FIBA Europe Cup

El Surne Bilbao recibe hoy al PAOK Salónica en el Bilbao Arena, en Miribilla, en el partido de vuelta de la final de la FIBA Europe Cup de la temporada 2025-2026, con el objetivo de ganar por al menos siete puntos para remontar la derrota encajada la pasada semana en Grecia y levantar el segundo título continental de su historia. El encuentro empieza a las 20:00 horas, y será emitido en directo por kirolakeitb.eus y por ETB1; el pabellón del Surne Bilbao va a estar lleno hasta la bandera, para empujar al equipo vasco a obtener un nuevo título internacional.

El 79-73 registrado la pasada semana en el Palataki deja completamente abierto el desenlace de esta reedición de la final de la pasada temporada que, a diferencia de hace un año, se resolverá en un pabellón de Miribilla completamente abarrotado por cerca de diez mil aficionados.

De su capacidad para manejar la ansiedad que le puede generar ese factor cancha teóricamente favorable dependerán las opciones de éxito del equipo de Jaume Ponsarnau frente a un rival muy sólido que, en semifinales, defendió con éxito en Murcia un marcador curiosamente idéntico, para dejar en la cuneta a los de Sito Alonso.

El base Breein Tyree y el escolta Patrick Beverley, que firmaron 43 de los 79 puntos de los griegos en la ida, son las principales amenazas de un PAOK que por momentos tuvo contra las cuerdas al Surne Bilbao. Ponsarnau tiene a toda la plantilla disponible y deberá realizar un descarte.

En caso de conseguir su objetivo, el Surne Bilbao sería el primer equipo que repite éxito en un torneo que cumple su undécima edición. Para ayudar a conseguirlo, el club bilbaíno ha convocado a sus aficionados a una “fanzone”, desde las 18:00 horas. Los jugadores del equipo vizcaíno llegarán al Bilbao Arena entre las 17:30 y las 18:30 horas.