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Bilbao Jokoan, torneo 3x3 que organiza Surne Bilbao, regresa con más nivel y nueva sede el 12 de junio

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18:00 - 20:00
Presentación de la segunda edición del torneo 3x3 Bilbao Jokoan. Imagen: EITB
Euskaraz irakurri: Bideoa: Surne Bilbaok ekainaren 12tik 15era Etxebarria Parkean antolatzen duen Bilbao Jokoan 3x3 txapelketaren aurkezpena
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KIROLAK EITB

Última actualización

El Parque Etxebarria será el escenario del 12 al 15 de junio de la competición, una cita que asciende a categoría FIBA Quest, tercera a nivel mundial. Eso significa que habrá equipos internacionales y que proporcionará billete para el World Tour. También se amplía la competición femenina a todas las edades y se incorpora el torneo 3x3 en silla de ruedas. 

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