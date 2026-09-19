Supercopa Endesa
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El Baskonia se queda sin final de la Supercopa al caer ante el Joventut (96-84)

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BADALONA (BARCELONA), 19/09/2026.- El escolta norteamericano del Baskonia D.J. Stewart Jr. (d) lucha con el pívot sueco del Joventut de Badalona Simon Birgander (i) durante la primera semifinal de la Supercopa Endesa disputado, esta tarde en el Pabellón Olímpico de Badalona entre el Asisa Joventut y Kosner Baskonia. EFE/ Quique García
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Baskoniak porrot egin du Joventuten aurka, eta Superkopako finalik gabe geratu da (96-84)
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Última actualización

Kosner Baskonia ha caído derrotado por 96-84 ante el Asisa Joventut en la primera semifinal de la Supercopa Endesa que se ha disputado este sábado en Badalona.

Baloncesto Saski Baskonia Otras competiciones de baloncesto

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