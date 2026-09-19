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El Baskonia se queda sin final de la Supercopa al caer ante el Joventut (96-84)
Kosner Baskonia ha caído derrotado por 96-84 ante el Asisa Joventut en la primera semifinal de la Supercopa Endesa que se ha disputado este sábado en Badalona.
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