Galbiati: “No estamos en una condición física ni táctica óptima, pero todo puede pasar”

El Baskonia ya tiene su primer gran reto de la temporada. Este sábado, a las 18:00 horas, el conjunto azulgrana se estrena en la Supercopa Endesa en Badalona ante el Asisa Joventut. El equipo gasteiztarra, vigente campeón de la Copa del Rey, buscará dar el primer paso hacia un nuevo título en un torneo que reúne a cuatro de los grandes protagonistas del baloncesto estatal.