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El Kosner Baskonia presenta a Kenneth Faried: “Es una gran oportunidad para mí”
Euskaraz irakurri: Kosner Baskoniak Kenneth Faried aurkeztu du: “Aukera bikaina da, niretzat”
El nuevo jugador del equipo vitoriano, de 37 años, ha señalado que llega al club “como veterano, a ayudar con mi experiencia”. También ha hablado, en la presentación, Félix Fernández, el director deportivo del Kosner Baskonia, que se ha referido a la situación del conjunto de Paolo Galbiati.
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