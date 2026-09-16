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El Kosner Baskonia presenta a Kenneth Faried: “Es una gran oportunidad para mí”

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Baskonia: Kenneth Faried
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Kosner Baskoniak Kenneth Faried aurkeztu du: “Aukera bikaina da, niretzat”
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El nuevo jugador del equipo vitoriano, de 37 años, ha señalado que llega al club “como veterano, a ayudar con mi experiencia”. También ha hablado, en la presentación, Félix Fernández, el director deportivo del Kosner Baskonia, que se ha referido a la situación del conjunto de Paolo Galbiati. 

Baloncesto Liga Endesa Mercado de fichajes Saski Baskonia

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