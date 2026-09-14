El pívot ucraniano Alex Len reforzará el juego interior de Kosner Baskonia con un contrato hasta 2028, según informó el club vitoriano este lunes.



Len, de 33 años y 213 centímetros de altura, cuenta con una dilatada experiencia en la NBA, con más de 700 partidos en la liga norteamericana a la que llegó de la mano de Phoenix Suns en 2013.



Después, pasó por Atlanta Hawks, Sacramento Kings y Washington Wizards y el curso pasado jugó en las filas del Real Madrid.



El pívot se unirá a la disciplina de Paolo Galbiati en las próximas horas.