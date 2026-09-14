El pívot ucraniano Alex Len, nuevo jugador del Baskonia
El pívot ucraniano Alex Len reforzará el juego interior de Kosner Baskonia con un contrato hasta 2028, según informó el club vitoriano este lunes.
Len, de 33 años y 213 centímetros de altura, cuenta con una dilatada experiencia en la NBA, con más de 700 partidos en la liga norteamericana a la que llegó de la mano de Phoenix Suns en 2013.
Después, pasó por Atlanta Hawks, Sacramento Kings y Washington Wizards y el curso pasado jugó en las filas del Real Madrid.
El pívot se unirá a la disciplina de Paolo Galbiati en las próximas horas.
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