Kenneth Faried refuerza el juego interior del Baskonia

El veterano Kenneth Faried reforzará la próxima temporada el juego interior de Kosner Baskonia, tras disputar la Euroliga con el Panathinaikos.



El pivot norteamericano de 2.05 metros y 36 años cuenta con una amplia experiencia con más de 450 partidos de NBA donde llegó tras jugar en la NCAA, en la filas de Morehead State Eagles.



Jugó 7 temporadas en Denver Nuggets y fue internacional con la selección estadounidense, con la que ganó el campeonato del mundo en 2014.



Posteriormente, continuó su carrera en Brooklyn Nets, Capitanes CDMX o CSKA Moscú, donde debutó en la máxima competición europea en la campaña 2021-22.





