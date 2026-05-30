Paolo Galbiati: “Voy a continuar la próxima temporada"

El técnico italiano de Kosner Baskonia confirmó su continuidad en el club de cara al próximo curso tras el encuentro frente al Unicaja Málaga. Galbiati quiso “cancelar todo el ruido" que se ha generado estos días sobre su futuro y reveló que, tras hablar con el presidente del club, su continuidad al frente del equipo vitoriano está confirmada. “Estoy muy feliz de la conexión que he creado con la afición", añadió.