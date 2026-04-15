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El Kosner Baskonia cierra en Belgrado, ante el Partizan, su participación en la Euroliga 2025-2026

Los de Paolo Galbiati no han podido trasladar a la competición internacional la excelente temporada que están llevando a cabo en los demás campeonatos en que compite; el equipo vasco busca ganar en una pista donde solo lo ha logrado una vez, en 2002.
Trent Forrest (Baskonia)
Trent Forrest jugador del Baskonia; Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Kosner Baskoniak amaiera eman dio Belgraden, Partizanen aurka, 2025-2026ko Euroligan parte hartzeari
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E. I. I. | KIROLAK EITB

Última actualización

El Kosner Baskonia cerrará este jueves, con una visita al Partizan de Belgrado, su Euroliga más complicada, en un partido que dará comienzo a las 20:30 horas.

El inicio del campeonato y algunos finales a cara o cruz han condenado al Baskonia, que no ha podido pelear por el play-off como lo ha hecho en los anteriores 24 años de competición. Los de Paolo Galbiati, que tienen un partido importante en la Liga Endesa ante el Joventut el próximo sábado, intentarán mantener su buena racha de resultados ante un equipo que ha tenido un comportamiento similar al del conjunto vasco.

El Kosner Baskonia recupera efectivos para este partido, después de que Kobi Simmons y Rodions Kurucs reaparecieran en la Liga Endesa. Markus Howard y Markquis Nowell también podrán participar, mientras que Tadas Sedekerskis y Khalifa Diop continúan de baja por lesión, y Jesse Edwards por no estar inscrito.

El exentrenador del Baskonia Joan Peñarroya ocupa el banquillo del Partizan, que abandonó Zeljko Obradovic, y ha logrado enderezar el rumbo de un equipo que ha perdido al Vanja Marinkovic por lesión y ha incorporado recientemente a otro conocido de la afición vitoriana, el pívot Tony Jekiri.

El Baskonia solo ha ganado un partido como visitante ante el Partizan; fue hace 24 años, en 2002, en el Pionir

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