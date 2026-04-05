El Kosner Baskonia vence al Baxi Manresa y suma su cuarta victoria consecutiva en Liga (83-88)
El Kosner Baskonia alargó este domingo su buena inercia con su cuarta victoria consecutiva en la Liga Endesa, tras imponerse en un partido ajustado en el Nou Congost al Baxi Manresa (83-88), que sigue atrapado en la zona baja de la tabla tras su cuarta derrota liguera consecutiva.
Un parcial final de 2-11 y la determinación de Timothe Luwawu-Cabarrot (27 puntos) y Trent Forrest (20) decantaron el triunfo a favor del cuadro vitoriano, que se sitúa con un balance de 18 victorias y 7 derrotas.
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