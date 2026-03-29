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El Kosner Baskonia, con un gran Forrest y Luwawu-Cabarrot, gana al MoraBanc Andorra (79-88)

ANDORRA LA VELLA, 29/03/2026.- Eugene Omoruyi (d), ala-pívot canadiense del Kosner Baskonia intenta superar a Justin McKoy, ala-pívot estadounidense del MoraBanc Andorra, durante el partido de la vigesimocuarta jornada de la Liga Endesa de baloncesto que se disputa este domingo en el Pavelló Toni Martí de Andorra. EFE / Fernando Galindo
18:00 - 20:00
Omoruyi, en el partido ante el Andorra. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Kosner Baskoniak Andorrari irabazi dio Forrest eta Luwawu-Cabarroten joko bikainarekin (79-88)
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EITB

Última actualización

El Kosner Baskonia, con un gran Trent Forrest (21 puntos) y Luwawu-Cabarrot (20 puntos), ha superado por 79-88 al MoraBanc Andorra en la 24ª jornada de la Liga Endesa. El equipo vitoriano sigue en buena racha en la Liga, acerrándose al cuarto puesto.

Baloncesto Saski Baskonia Liga Endesa

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