El Kosner Baskonia, con un gran Forrest y Luwawu-Cabarrot, gana al MoraBanc Andorra (79-88)
El Kosner Baskonia, con un gran Trent Forrest (21 puntos) y Luwawu-Cabarrot (20 puntos), ha superado por 79-88 al MoraBanc Andorra en la 24ª jornada de la Liga Endesa. El equipo vitoriano sigue en buena racha en la Liga, acerrándose al cuarto puesto.
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Además, han firmado un nuevo récord de anotación en Euroliga en una mitad (67-64).
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El equipo vasco tratará de poner fin a su racha de ocho derrotas consecutivas en la competición, ante un equipo que ocupa la quinta posición en la tabla clasificatoria. El partido dará comienzo a las 20:30 horas.
Chima Moneke frena al Kosner Baskonia en la prórroga (100-108)
El exbaskonista ha tenido una gran actuación en su vuelta al Buesa Arena. El ala-pívot nigeriano ha sido recibido con más pitos que aplausos.
El Kosner Baskonia quiere volver al camino de la victoria en la Euroliga, ante el Estrella Roja, el miércoles
Los de Paolo Galbiati han perdido en los últimos siete partidos en la competición continental, y se enfrentan a un equipo que ocupa el noveno puesto de la clasificación. El encuentro se juega en el Buesa Arena, este miércoles, desde las 20:30 horas.
La fortaleza del Baskonia aparece en el último cuarto para superar a Girona (94-81)
El Kosner Baskonia ha superado al Girona (94-81) tras un último cuarto demoledor. A pesar de que el partido ha sido muy igualado durante tres periodos y con dominio catalán en la primera mitad, el físico y la intensidad de los vascos han marcado la diferencia en el tramo final.
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El equipo vasco ha jugado un notable partido en la cancha de uno de los conjuntos más fuertes de la Euroliga, pero, finalmente, ha caído en los últimos minutos, y continúa con su mala racha en la competición continental.
Paolo Galbiati: "Si yo tengo cinco jugadores que pueden ir a la cancha, yo tengo que competir"
Paolo Galbiati ha respondido a las preguntas de los medios en la previa del encuentro de Euroliga ante el Olympiacos. El italiano ha hablado sobre la situación actual del equipo, dejando claro que la plaga de lesiones que sufren "no son excusa".
Un Baskonia plagado de lesiones buscará romper la mala racha en la Euroliga ante el Olympiacos
Los vitorianos, que suman seis derrotas consecutivas en Euroliga, visitan una de las canchas mas complicadas del continente, donde los griegos solo han perdido dos partidos como locales en todas las competiciones, ante Panathinaikos y Valencia Basket.
Jesse Edwards quiere demostrar en Vitoria-Gasteiz que tiene nivel para jugar en ACB
“Ha sido maravilloso conocer a los chicos y al cuerpo técnico. No he hecho más que oír cosas buenas del equipo”, ha apuntado el nuevo techo de equipo vitoriano (213 cm), que llega con referencias de Pablo Prigioni, su entrenador en Minessota y de su hermano, Kai Edwards, que jugó en las categorías de la Federación Española.