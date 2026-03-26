El Kosner Baskonia recibe el viernes al Hapoel Tel Aviv, a puerta cerrada, en la Euroliga

El Kosner Baskonia, exhausto tras el choque ante Estrella Roja, recibirá a puerta cerrada este viernes, desde las 20:30 horas, al Hapoel Tel Aviv, en el primero de los dos partidos que acogerá el Buesa Arena sin público para jugar ante los equipos israelíes. El conflicto de Oriente Medio se ha traducido en que el Baskonia no contará con el apoyo de su afición, por seguridad, en un duelo en que el intentarán romper la racha de ocho derrotas consecutivas.



Una de las incógnitas está en la respuesta que ofrecerán los de Paolo Galbiati, mermados por las lesiones, tras el esfuerzo realizado el miércoles, en la derrota ante Estrella Roja en la prórroga. Markus Howard, Tadas Sedekerskis, Khalifa Diop y Rodions Kurucs seguirán siendo baja; además, tampoco Jesse Edwards podrá jugar.



El Hapoel Tel Aviv llega a Vitoria-Gasteiz tras caer en Madrid, por 92-83, pero ocupa la quinta plaza, gracias a los buenos porcentajes de tiro que manejan durante la temporada. Además, cuentan con el segundo jugador más valorado de la competición, Elijah Bryant, y a uno de los más intimidantes, Dan Oturu.



El partido de la primera vuelta fue uno de los peores del Kosner Baskonia en defensa, con un resultado de 114-89.