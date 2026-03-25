Chima Moneke frena al Kosner Baskonia en la prórroga (100-108)
El Kosner Baskonia ha perdido este miércoles en casa por 100-108 frente al Estrella Roja durante la jornada 33 en la fase regular de la Euroliga, un partido repleto de alternativas y que se ha decantado a favor del conjunto de Belgrado en la prórroga, gracias sobre todo a la actuación del exbaskonista Chima Moneke. El ala-pívot nigeriano ha sido recibido con más pitos que aplausos.
En el Fernando Buesa Arena, los visitantes han empezado bien de la mano de Jordan Nwora, quien ha puesto el 11-20 mediado el primer cuarto. Pero entonces Kobi Simmons ha lanzado la reacción del Baskonia, que ha cuajado a fuego lento por el acierto exterior de Clément Frisch y la dirección de Trent Forrest.
Aunque los de Belgrado han agotado el minuto 10 con un 27-28 a su favor, habiéndose validado un polémico tapón de Joel Bolomboy a Eugene Omoruyi, la inercia beneficiaba claramente a los pupilos de Paolo Galbiati. Y así lo evidenciaron varias canastas de Timothé Luwawu-Cabarrot en el comienzo del segundo periodo, cogiendo el Baskonia rentas cortas (33-28, 37-32).
Aun así, los baskonistas han sabido gestionarlas e incluso las han ampliado con puntería en tiros libres, llegando al descanso con 52-42. Con 67-66 se ha acabado el tercer periodo y la atmósfera sonreía al Estrella Roja, que ha vuelto a ponerse por delante al inicio del último cuarto gracias a tiros libres de Moneke y un acierto lejano de Butler. La intensidad de los visitantes en defensa había aumentado y se ha notado en el juego interior, ya sin ver más a Diakite debido a su eliminación por faltas personales.
En el tramo final del partido la igualdad ha sido máxima. Forrest ha tenido el lanzamiento ganador 'in extremis', pero el balón hizo la 'corbata' (91-91).
En la prórroga, Moneke y Luwawu-Cabarrot han vivido su particular duelo encestador, con Frisch como actor secundario en el Baskonia; ese mismo rol para el Estrella Roja lo ha encarnado Ojeleye, autor de un triple y de un mate que han situado el 100-106 a 49.2 de concluir el tiempo extra. Luego Moneke ha cerrado el rebote en un tiro rival a la desesperada y ahí ha muerto el partido.
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