Kosner Baskoniak garaipenaren bidera itzuli nahi du Euroligan, Izar Gorriaren aurka, asteazkenean
Paolo Galbiatiren taldeak Europako txapelketako azkeneko zazpi partidak galdu ditu, eta sailkapenaren bederatzigarren postuan dagoen talde baten aurka jokatuko du. Partida Buesa Arenan jokatuko da, asteazken honetan, 20:30etik aurrera.
Kosner Baskoniak bere zaleek transmititzen duten energia aprobetxatzen saiatuko dira, 2025-2026 denboraldiko Euroligaren fase erregularrean daramaten bolada txarrarekin amaitzeko, asteazken honetan, Izar Gorriaren aurkako partidan, hauek motibazio gehiagorekin daude, sailkapenari dagokionez.
Talde gasteiztarra txapelketa kontinental handienean une txar bat zeharkatzen ari da, bertan ezin izan du onenetatik hurbil egon. Paolo Galbiatik zuzentzen duen taldea, arazo fisikoek gehiegi laguntzen ez diotenak, zazpi porrot jarraieko bolada txarra kateatu du, gainera, 90 puntu edo gehiago jaso ditu, eta Euroligan azkeneko hamar partidatatik bederatzi galdu ditu, urtarrilaren 30etik darama txapelketa honetan irabazi gabe.
Bere zaleen animoekin saiatuko da dinamika hau geldiarazten, baina parean Gasteizera motibazio gehiagorekin ailegatzen den aurkari bat izanen du, baina baita presio gehiagorekin. Izar Gorriak denboraldi ona egiten ari da txapelketan, eta ‘Top 6’-an sartu ahal izateko lehian ailegatuko da Buesa Arenara, 18 garaipenekin, Baskoniak dauzkan garaipenen bikoitza.
Baskonia azken laurdenean hasi da sendo, eta Girona garaitu du (94-81)
Kosner Baskoniak Gironari irabazi dio (94-81) azken laurden gogor baten ostean. Nahiz eta lehen hiru laurdenetan partida oso parekatua izan den, fisikoak eta intentsitateak bidea ireki diete baskoniarrei azken txanpan.
Kosner Baskonia ondo lehiatu da Olympiakosen aurka, baina ezin izan du garaipena eskuratu (90-80)
Euskal taldeak partida ona jokatu du, oso zaila den kantxa batean, baina, azkenean, galdu egin du, eta bolada txarrean jarraitzen du Euroligan.
Paolo Galbiati: “Jokatzeko moduko bost jokalari baditut, nire betebeharra lehiatzea da"
Paolo Galbiatik hedabideen galderei erantzun die Olympiakosen aurkako Euroligako partidaren atarian. Italiarrak taldearen egungo egoerari buruz hitz egin du, eta argi utzi du pairatzen duten lesio izurritea ez dela "aitzakia".
Lesioz jositako Baskoniak Euroligan daukan bolada txarra haustea bilatuko du Olympiakosen aurka
Baskoniarrek Euroligako azken sei partidak galdu dituzte, eta kontinenteko kantxa zailenetako bat bisitatuko dute. Greziako taldeak bi partida galdu ditu etxean, Panathinaikos eta Valentzia Basketen aurkakoak.
Jesse Edwardsek ACBn jokatzeko maila duela erakutsi nahi du Gasteizen
"Mutilak eta lantalde teknikoa ezagutzea zoragarria izan da. Taldearen inguruko gauza onak entzun besterik ez dut egin", azaldu du Baskoniako jokalari garai berriak (213 zentimetro). Pablo Prigioni Minessotan entrenatzaile izan duenaren eta Kai Edwards Espainian ibilitako anaiaren iritziak jaso ditu.
Kosner Baskoniak ateak itxita jokatuko du Hapoelen eta Makabiren aurka, ‘‘testuingurua dela eta"
Horrela, Arabako taldeak, Israelgo taldeen aurka etxean jokatu gabe zegoenak, Real Madrilek eta Bartzelonak hartutako erabaki bera hartu du.
Kosner Baskoniak porrota jaso du Burgosen (107-96)
Kosner Baskoniak 107-96ko emaitzarekin galdu du San Pablo Burgosen aurka Endesa Ligako 22. jardunaldian. Baskoniarrak atzetik joan dira ia partida osoan zehar, eta azken laurdeneko joera aldaketa ez da markagailua iraultzeko nahikoa izan.
Kosner Baskonia berandu esnatu da Sarajevon Dubairi egindako bisitan (100-94)
Galbiatiren taldeak zazpigarren porrota jaso du Europako txapelketan, jokalari gutxirekin iritsi baita neurketara, nahiz eta azken lau minutuetan 20 puntuko desabantaila iraultzetik gertu egon den.
30 urte bete dira Baskoniak 1996ko Errekopa irabazi zuenetik
Europa mailako lehen titulua izan zen talde gasteiztarrandako, eta bere etxean lortu zuen hain zuzen ere, PAOK Salonikaren aurka. Manel Comasek entrenatzen zuen Baskonia, taldeak Marcelo Nicola, Velmir Perasovic, Ramon Rivas, Jorge Garbajosa edo Kenny Green bezalako jokalariak zituen