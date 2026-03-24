Kosner Baskoniak garaipenaren bidera itzuli nahi du Euroligan, Izar Gorriaren aurka, asteazkenean

Paolo Galbiatiren taldeak Europako txapelketako azkeneko zazpi partidak galdu ditu, eta sailkapenaren bederatzigarren postuan dagoen talde baten aurka jokatuko du. Partida Buesa Arenan jokatuko da, asteazken honetan, 20:30etik aurrera.

Kobi Simmons (Baskonia)
Kobi Simmons, Kosner Baskoniako jokalaria; Argazkia: Europa Press
E. I. I. | EITB

Kosner Baskoniak bere zaleek transmititzen duten energia aprobetxatzen saiatuko dira, 2025-2026 denboraldiko Euroligaren fase erregularrean daramaten bolada txarrarekin amaitzeko, asteazken honetan, Izar Gorriaren aurkako partidan, hauek motibazio gehiagorekin daude, sailkapenari dagokionez.

Talde gasteiztarra txapelketa kontinental handienean une txar bat zeharkatzen ari da, bertan ezin izan du onenetatik hurbil egon. Paolo Galbiatik zuzentzen duen taldea, arazo fisikoek gehiegi laguntzen ez diotenak, zazpi porrot jarraieko bolada txarra kateatu du, gainera, 90 puntu edo gehiago jaso ditu, eta Euroligan azkeneko hamar partidatatik bederatzi galdu ditu, urtarrilaren 30etik darama txapelketa honetan irabazi gabe.

Bere zaleen animoekin saiatuko da dinamika hau geldiarazten, baina parean Gasteizera motibazio gehiagorekin ailegatzen den aurkari bat izanen du, baina baita presio gehiagorekin. Izar Gorriak denboraldi ona egiten ari da txapelketan, eta ‘Top 6’-an sartu ahal izateko lehian ailegatuko da Buesa Arenara, 18 garaipenekin, Baskoniak dauzkan garaipenen bikoitza.

Publizitatea
X
Publizitatea
X