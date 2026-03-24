El Kosner Baskonia quiere volver al camino de la victoria en la Euroliga, ante el Estrella Roja, el miércoles
El Kosner Baskonia tratará de aprovechar la energía que siempre le transmite su afición en el Fernando Buesa Arena, para romper su actual racha negativa en la fase regular de la Euroliga 2025-2026, en la visita, este miércoles del Estrella Roja, más motivado a nivel clasificatorio.
El conjunto vitoriano está pasando por un mal momento en una máxima competición continental, donde no ha podido estar cerca de los mejores. El conjunto que entrena Paolo Galbiati, al que los problemas físicos tampoco le están ayudando demasiado, ha encadenado una mala racha de siete derrotas consecutivas, encajando además 90 o más puntos, y ha perdido nueve de sus últimos diez encuentros en la Euroliga, donde no gana desde el pasado 30 de enero.
Una dinámica que intentará frenar con el aliento de su afición, aunque enfrente tendrá un rival que llega a Vitoria-Gasteiz con más motivación, pero también con más presión. El Estrella Roja está firmando una buena temporada en la competición y llegará al Buesa Arena en su pelea por alcanzar el 'Top 6', con 18 victorias, el doble que el Baskonia.
El equipo de Sasa Obradovic ha ganado en seis de sus 15 salidas, aunque ha sido capaz de ganar en canchas complicadas como la de la Virtus, el Mónaco y el Fenerbahce.
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“Ha sido maravilloso conocer a los chicos y al cuerpo técnico. No he hecho más que oír cosas buenas del equipo”, ha apuntado el nuevo techo de equipo vitoriano (213 cm), que llega con referencias de Pablo Prigioni, su entrenador en Minessota y de su hermano, Kai Edwards, que jugó en las categorías de la Federación Española.
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Fue el primer título continental para el equipo vitoriano, y lo logró, precisamente, en casa, en Vitoria-Gasteiz, ante el PAOK Salónica. Manel Comas entrenaba al Baskonia, que contaba con jugadores como Marcelo Nicola, Velimir Perasovic, Ramón Rivas, Jorge Garbajosa o Kenny Green.