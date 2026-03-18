Un Baskonia plagado de lesiones buscará romper la mala racha en la Euroliga ante el Olympiacos, este jueves a las 20:15. Los vitorianos, que suman seis derrotas consecutivas en Euroliga, visitan una de las canchas más complicadas del continente, donde los griegos solo han perdido dos partidos como locales en todas las competiciones, ante Panathinaikos y Valencia Basket.

El último en sumarse a la enfermería del Kosner Baskonia es Markus Howard, con un problema muscular que le mantendrá fuera de la pista de dos a tres semanas. Tampoco podrán disputar la cita europea; Rodion Kurucs, Tadas Sedekerskis, Khalifa Diop y Jesé Edwards, este último porque no hay plazo para inscribirlo.

Tim Luwawu-Cabarrot viajará con el equipo vitoriano, aunque sigue siendo duda para el encuentro ante el gigante griego, el francés ha estado ausente los últimos dos partidos, y Paolo Galbiati no sabrá si podrá contar con él hasta última hora.

Por su parte, los de Georgios Bartzokas no tendrán disponibles a Keenan Evans ni Moustapha Fall. Aun así, los griegos son segundos y llegan con un extra de motivación tras derrotar al Fenerbahce, líder de la Euroliga, en un partido donde Evan Fournier fue el jugador más destacado.

El Kosner Baskonia deberá mejorar en defensa para poder llevarse el triunfo, ya que sigue siendo en conjunto que más puntos recibe de la Euroliga, además se enfrenta al segundo equipo mas anotador de la competición.