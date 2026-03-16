El Kosner Baskonia jugará sus partidos de la Fase Regular de la Euroliga en el Buesa Arena ante el Hapoel IBI Tel Aviv, de la jornada 34, y ante el Maccabi Rapyd Tel Aviv, de la jornada 36, a puerta cerrada, ha confirmado este lunes el club vitoriano.

El club vitoriano ha informado a sus abonados de que descontará automáticamente el importe correspondiente a estos dos partidos en la renovación del abono de la próxima temporada 2026-2027.

"Debido al contexto actual, Saski Baskonia comunica que los duelos ante Hapoel IBI Tel Aviv (27 de marzo) y Maccabi Rapyd Tel Aviv (7 de abril) se jugarán a puerta cerrada en el Buesa Arena", ha explicado la entidad baskonista en un comunicado.

De esta manera, el Baskonia, que todavía no se había enfrentado en casa a los equipos israelíes, toma la misma decisión que el Real Madrid y el FC Barcelona, que también se enfrentaron a los dos conjuntos sin público.

El Maccabi jugará sus encuentros de local en Belgrado (Serbia), mientras que el Hapoel los celebrará en Sofía (Bulgaria), todo debido a la situación geopolítica en Oriente Próximo tras la agresión militar de Israel y Estados Unidos contra Irán y la posterior respuesta de la República Islámica.