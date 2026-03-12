Euroliga
Kosner Baskonia berandu esnatu da Sarajevon Dubairi egindako bisitan (100-94)

Galbiatiren taldeak zazpigarren porrota jaso du Europako txapelketan, jokalari gutxirekin iritsi baita neurketara, nahiz eta azken lau minutuetan 20 puntuko desabantaila iraultzetik gertu egon den.

Dubai-Kosner-Baskonia-Euroliga

Sarajevon (Bosnia-Herzegovina) jokatutako norgehiagokaren une bat. Irudia: Baskonia

author image

EITB

Azken eguneratzea

Kosner Baskoniak porrota jaso du Dubai Basketball taldearen aurka, nahiz eta azken lau minutuetan 20 puntuko desabantaila iraultzetik gertu egon den, baina ezin izan du ezustean harrapatu talde dubaitarra, Sarajevoko (Bosnia Herzegovina) bere etxe berrian 100-94 garaipenarekin estreinatu dena. AEBek eta Israelek Iranen aurka egindako erasoen ondorioz Ekialde Hurbilean piztu den gerraren ondorioz deserrian jokatu behar du Dubaik.

Arabiarrek bosgarren garaipena jarraian lortu dute Euroligan; arabarrek, aldiz, zazpigarren porrota jaso dute Europako txapelketan, jokalari gutxirekin iritsi baitira neurketara. Tim Luwawu-Cabarrot azken orduko baja izan da.

Dwyane Bacon eta Dzanan Musa izan dira etxekoen onenak, eta Mamadi Diakitek bere lekua aurkitu du Baskonian, 27 puntu eta 12 erreboterekin.

Dubai Basketballen alde hasi da lehia, 15-4, eta talde arabiarra oso bertikala izan da uztaipean, bai defentsan bai erasoan indar gutxiago azaldu duen Baskoniaren aurka, non saskiratze erritmoari eusteko jaurtiketa eroso batzuk huts egin dituen uztai azpian. Baskoniaren hiru hirukok aldeak murriztu dituzte.

Dwayne Baconek Dubai gidatu du, eta markagailuan 40-27koa jarri dute arabiarrek.

Aldea handituz joan da minutuek aurrera egin ahala, baina Baskonia bizirik heldu da bigarren zatira, Markquis Nowellen hiruko bati esker, taldeak aldageletara 59-45koarekin bidali baititu.

Atsedenaldiak mesede egin dio Baskoniari, hobeto sartu baita hirugarren laurdenean, eta aldea hamar puntu baino gutxiagora jaitsi ahal izan du defentsa serioagoari esker.

Baskoniarren asmoak erabat zapuztu ditu Baconen talentuak. Gainera, Galbiati baliabideak galtzen joan da bidean, Trent Forrest bezala, epaileekin tirabirak izan baititu azken laurdenera iritsi aurretik, 83-67.

Dubaitarrek minutu bakar batean 0-10eko partziala jaso dute. Horri esker, amaierara arte aukerak izan ditu Baskoniak.

