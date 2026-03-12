Kosner Baskonia berandu esnatu da Sarajevon Dubairi egindako bisitan (100-94)
Galbiatiren taldeak zazpigarren porrota jaso du Europako txapelketan, jokalari gutxirekin iritsi baita neurketara, nahiz eta azken lau minutuetan 20 puntuko desabantaila iraultzetik gertu egon den.
Kosner Baskoniak porrota jaso du Dubai Basketball taldearen aurka, nahiz eta azken lau minutuetan 20 puntuko desabantaila iraultzetik gertu egon den, baina ezin izan du ezustean harrapatu talde dubaitarra, Sarajevoko (Bosnia Herzegovina) bere etxe berrian 100-94 garaipenarekin estreinatu dena. AEBek eta Israelek Iranen aurka egindako erasoen ondorioz Ekialde Hurbilean piztu den gerraren ondorioz deserrian jokatu behar du Dubaik.
Arabiarrek bosgarren garaipena jarraian lortu dute Euroligan; arabarrek, aldiz, zazpigarren porrota jaso dute Europako txapelketan, jokalari gutxirekin iritsi baitira neurketara. Tim Luwawu-Cabarrot azken orduko baja izan da.
Dwyane Bacon eta Dzanan Musa izan dira etxekoen onenak, eta Mamadi Diakitek bere lekua aurkitu du Baskonian, 27 puntu eta 12 erreboterekin.
Dubai Basketballen alde hasi da lehia, 15-4, eta talde arabiarra oso bertikala izan da uztaipean, bai defentsan bai erasoan indar gutxiago azaldu duen Baskoniaren aurka, non saskiratze erritmoari eusteko jaurtiketa eroso batzuk huts egin dituen uztai azpian. Baskoniaren hiru hirukok aldeak murriztu dituzte.
Dwayne Baconek Dubai gidatu du, eta markagailuan 40-27koa jarri dute arabiarrek.
Aldea handituz joan da minutuek aurrera egin ahala, baina Baskonia bizirik heldu da bigarren zatira, Markquis Nowellen hiruko bati esker, taldeak aldageletara 59-45koarekin bidali baititu.
Atsedenaldiak mesede egin dio Baskoniari, hobeto sartu baita hirugarren laurdenean, eta aldea hamar puntu baino gutxiagora jaitsi ahal izan du defentsa serioagoari esker.
Baskoniarren asmoak erabat zapuztu ditu Baconen talentuak. Gainera, Galbiati baliabideak galtzen joan da bidean, Trent Forrest bezala, epaileekin tirabirak izan baititu azken laurdenera iritsi aurretik, 83-67.
Dubaitarrek minutu bakar batean 0-10eko partziala jaso dute. Horri esker, amaierara arte aukerak izan ditu Baskoniak.
Zure interesekoa izan daiteke
30 urte bete dira Baskoniak 1996ko Errekopa irabazi zuenetik
Europa mailako lehen titulua izan zen talde gasteiztarrandako, eta bere etxean lortu zuen hain zuzen ere, PAOK Salonikaren aurka. Manel Comasek entrenatzen zuen Baskonia, taldeak Marcelo Nicola, Velmir Perasovic, Ramon Rivas, Jorge Garbajosa edo Kenny Green bezalako jokalariak zituen
Kosner Baskoniak Dubai taldearen aurka jokatuko du ostegunean Euroligan, Sarajevon
Paolo Galbiatiren taldearen aurkariak Bosniako hiriburuan jokatzen ditu etxeko partidak, Ekialde Hurbileko gerraren ondorioz. Dubaik lau garaipen lortu ditu jarraian Euroligan, eta txapelketan segitzeko aukerei eustea bilatuko du.
Kosner Baskoniak Jesse Edwards fitxatu du denboraldi amaierara arte
Trent Forrest, Endesa Ligako 21. jardunaldiko jokalari onena
Estatubatuarrak 18 puntu lortu, lau asistentzia eman eta bost errebote harrapatu zituen Buesa Arenan jokatutako azken partidan, Força Lleidaren aurka.
Kosner Baskonia garaiz esnatu da Lleidaren nagusitasunari buelta emateko (93-90)
Kosner Baskonia, Eugene Omoruyiren gidaritzapean, garaiz suspertu da Buesa Arenan, nagusi izaten ari zen Hiopos Lleidari aurre egiteko. Partidaren zati handi batean oso nabaria izan da aldea, baina azkenean 93-90 gailendu da Baskonia.
Kosner Baskoniak argi galdu du Parisen aurka (81-97), eta bolada txarrean jarraitzen du Euroligan
Euskal taldeak bost partida daramatza garaipenik lortu ezinik nazioarteko txapelketan. Paris Basketballen kontrakoan, Galbiatiren gizonak lehen laurdenetik izan dira atzetik markagailuan, eta Frantziako taldeak bigarren laurdenean hautsi du neurketa.
Kosner Baskoniak sailkapenaren azken postuetatik ateratzea bilatuko du ostiral honetan Parisen aurka
Arabarrak lesioen ondorioz ahuldutako talde batekin ailegatzen dira neurketara, aurretik ezagututako hutsunei, iparramerikar jokalariena, Rodion Kurucsena eta Matteo Spagnolorena gehitu dira.
Sedekerskisi eskuineko orkatilan ebakuntza egin diote berriro, eta denboraldi honetan ez du gehiago jokatuko
Bigarrenez egin diote horrelako ebakuntza bat. Lehenengoa abenduaren 11n egin zioten. Lituaniarra Eurobasketen min hartu zuen. Soilik 20 partida jokatu ahal izan ditu denboraldi honetan.
Galbiati: "Sedekerskisek ezingo du denboraldi honetan gehiago jokatu"
Lituaniarraren bigarren ebakuntza izango da, urtarrilean egindakoa kontuan hartuta. Udan, bere selekzioarekin Eurobasket txapelketa jokatzen ari zela, orkatilean egin zuen min.