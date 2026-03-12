Kosner Baskonia reacciona tarde en su visita al Dubai en Sarajevo (100-94)
Kosner Baskonia ha caído ante el Dubai Basketball, aunque ha estado cerca de recortar 20 puntos en los últimos cuatro minutos, pero no ha podido sorprender al talentoso equipo dubaití que se ha estrenado con victoria por 100-94 en Sarajevo (Bosnia Herzegovina), su nueva casa, debido a la guerra abierta en Oriente Próximo tras los ataques de EE. UU. e Israel contra Irán.
Los árabes han logrado el quinto triunfo consecutivo en Euroliga y los azulgranas, en cambio, han cosechado su séptima derrota en la competición europea, en un duelo al que han llegado con la plantilla muy justa y con pocos efectivos.
Dwyane Bacon y Dzanan Musa han sido los mejores de los locales, mientras que Mamadi Diakité ha demostrado que ya ha encontrado su sitio en el Baskonia con 27 puntos y 12 rebotes.
El duelo ha comenzado muy a favor de Dubai Basketball, 15-4, que ha sido muy vertical al aro, ante un Baskonia con menos energía tanto en defensa como en ataque, donde ha errado varios tiros cómodos debajo del aro para seguir el ritmo anotador.
Tres triples baskonistas han acortado distancias en un duelo que fue muy rápido y donde la rotación visitante se ha visto mermada con la baja de última hora de Tim Luwawu-Cabarrot.
Dwayne Bacon ha liderado, desde el uno contra uno, otro arreón dubaití que ha ampliado el marcador hasta el 40-27.
La diferencia ha ido creciendo con el paso de los minutos, pero el Baskonia ha entrado vivo en la segunda mitad gracias a un triple de Markquis Nowell que ha mandado a los equipos a vestuarios, 59-45.
El descanso ha sentado bien al Baskonia que ha entrado mejor en el tercer acto y pudo bajar la diferencia a menos de diez puntos gracias a una defensa más seria.
Las intenciones baskonistas se han deshecho ante el talento de Bacon y Galbiati fue perdiendo piezas por el camino, como Trent Forrest, desquiciado con los árbitros cuando se han sucedido los encontronazos antes de entrar en el último acto, 83-67.
Los dubaitís se han complicado el partido y, en solo un minuto, han recibido un parcial de 0-10, que ha permitido llegar con opciones hasta el final a una Baskonia que no ha dejado de creer.
