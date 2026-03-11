Kosner Baskoniak Dubai taldearen aurka, jokatuko du ostegunean, Euroligan, Sarajevon
Paolo Galbiatiren taldearen aurkariak Bosniako hiriburuan jokatzen du etxeko partidak, Ekialde Erdikoan dagoen gerra egoerarengatik. Dubaik lau garaipen jarraian lortu ditu Euroligan, eta txapelketan jarraitzeko aukerei eustea bilatuko du.
Kosner Baskoniak Dubai taldearen aurka jokatuko du ostegun honetan, 20:00etatik aurrera, 2025-2026 denboraldiko Euroligaren 31. jardunaldian, Sarajevon. Paolo Galbiatiren taldearen aurkariak Bosniako hiriburuan jokatzen ditu etxeko partidak, Ekialde Erdikoan dagoen gerraren egoerarengatik, eta lau garaipen jarraian lortu ditu Euroligan; hala, txapelketan jarraitzeko aukerei eustea bilatuko du.
Baskonia hainbat bajarekin ailegatzen da partidara. Rodion Kurucsek oineko arazoekin jarraitzen du, eta horiek taldekideekin jokatzea galarazten diote; beraz, Gasteizen geratuko da, Khalifa Diop eta Tadas Sedekerskisekin batera. Jesse Edwards azkeneko fitxaketak ere ezingo du partida jokatu; honi ezingo zaio Europako txapelketako fitxa bat aktibatu, epez kanpo dagoelako. Berriz, Markus Howard eta Markquis Nowell eskuragarri egonen dira.
Dubai taldean, Nate Mason eta Mam Jaiteh ezin izango dira aritu, eta Kosta Kondic, Boogie Ellis eta Davis Bertans zalantza dira. Hiru puntuetako jaurtiketetan, okerren dabilen taldeetako bat da, baina, aldi berean, saskiratze gehien egiten dituenetako bat da.
Kosner Baskoniak Jesse Edwards fitxatu du denboraldi amaierara arte
Trent Forrest, Endesa Ligako 21. jardunaldiko jokalari onena
Estatubatuarrak 18 puntu lortu, lau asistentzia eman eta bost errebote harrapatu zituen Buesa Arenan jokatutako azken partidan, Força Lleidaren aurka.
Kosner Baskonia garaiz esnatu da Lleidaren nagusitasunari buelta emateko (93-90)
Kosner Baskonia, Eugene Omoruyiren gidaritzapean, garaiz suspertu da Buesa Arenan, nagusi izaten ari zen Hiopos Lleidari aurre egiteko. Partidaren zati handi batean oso nabaria izan da aldea, baina azkenean 93-90 gailendu da Baskonia.
Kosner Baskoniak argi galdu du Parisen aurka (81-97), eta bolada txarrean jarraitzen du Euroligan
Euskal taldeak bost partida daramatza garaipenik lortu ezinik nazioarteko txapelketan. Paris Basketballen kontrakoan, Galbiatiren gizonak lehen laurdenetik izan dira atzetik markagailuan, eta Frantziako taldeak bigarren laurdenean hautsi du neurketa.
Kosner Baskoniak sailkapenaren azken postuetatik ateratzea bilatuko du ostiral honetan Parisen aurka
Arabarrak lesioen ondorioz ahuldutako talde batekin ailegatzen dira neurketara, aurretik ezagututako hutsunei, iparramerikar jokalariena, Rodion Kurucsena eta Matteo Spagnolorena gehitu dira.
Sedekerskisi eskuineko orkatilan ebakuntza egin diote berriro, eta denboraldi honetan ez du gehiago jokatuko
Bigarrenez egin diote horrelako ebakuntza bat. Lehenengoa abenduaren 11n egin zioten. Lituaniarra Eurobasketen min hartu zuen. Soilik 20 partida jokatu ahal izan ditu denboraldi honetan.
Galbiati: "Sedekerskisek ezingo du denboraldi honetan gehiago jokatu"
Lituaniarraren bigarren ebakuntza izango da, urtarrilean egindakoa kontuan hartuta. Udan, bere selekzioarekin Eurobasket txapelketa jokatzen ari zela, orkatilean egin zuen min.
Kosner Baskoniak Kopako ajea ordaindu du Buesa Arenan Valentziaren aurka jipoia jasota (79-108)
Partida hasi aurretik Baskoniak Valentzian irabazitako Errege Kopa eskaini die zaleei kantxa erditik. Norgehiagoka lehen minutuetan hautsi da, eta Arabako taldea atzetik joan da neurketa osoan zehar.
Kosner Baskoniak Valentzia mendean hartuz nahi dio jarraipena eman Kopako tituluari
Partida Buesa Arenan jokatuko da, ostegunean, 20:30etik aurrera. Aurreikuspena da Kurucs, Diop eta Sedekerskis baja izanen direla, baina Galbiatik Markquis Nowell eta Kobi Simmons eskuragarri izanen ditu.