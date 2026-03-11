El Kosner Baskonia juega este jueves, en la Euroliga, ante el Dubái, en Sarajevo
El Kosner Baskonia juega este jueves, desde las 20:00 horas, ante el Dubái, en Sarajevo, en la trigésima primera jornada de la Euroliga de la temporada 2025-2026. El rival de los Paolo Galbiati juega como local en la capital de Bosnia, por la situación de guerra en Oriente Medio, y suma cuatro victorias consecutivas en la Euroliga, donde busca mantener sus opciones de continuar en la competición.
El Baskonia llega al partido con varias bajas, ya que Rodions Kurucs sigue con problemas en el pie, que le impiden estar con el resto del grupo, y se quedará en Vitoria-Gasteiz, junto a Khalifa Diop y Tadas Sedekerskis. Tampoco podrá jugar el último fichaje, Jesse Edwards, al que no se le puede activar una ficha en la competición europea por estar fuera de plazo. En cambio, tanto Markus Howard como Markquis Nowell estarán disponibles.
En el Dubái, Nate Mason y Mam Jaiteh están descartados, mientras que Kosta Kondic, Boogie Ellis y Davis Bertans son duda. Es uno de los equipos que peor tira de tres puntos, pero, al mismo tiempo, es uno de los que más anota.
Te puede interesar
Jesse Edwards refuerza la plantilla del Kosner Baskonia hasta final de temporada
Trent Forrest, mejor jugador de la 21ª jornada de la Liga Endesa
El estadounidense sumó 18 puntos, repartió cuatro asistencias y capturó cinco rebotes en el último partido en el Buesa Arena ante el Força Lleida.
El Kosner Baskonia despierta a tiempo para resolver el dominio de Lleida (93-90)
Kosner Baskonia, liderado por Eugene Omoruyi, ha reaccionado a tiempo en el Buesa Arena para resolver el dominio de Hiopos Lleida durante buena parte del partido, pero que ha terminado por hincar la rodilla 93-90 en la recta final del duelo.
El Kosner Baskonia pierde con claridad ante el París (81-97), y continúa con su mala racha en la Euroliga
El equipo vasco ha sumado su quinto partido consecutivo sin poder ganar en la competición continental Ante el París Basketball, los de Galbiati han estado por detrás en el marcador desde el primer cuarto, y el conjunto francés ha roto el encuentro en el segundo periodo.
El Kosner Baskonia buscará salir de la zona baja este viernes contra el París Basketball
El conjunto alavés llega al encuentro con una plantilla mermada por las lesiones, a las bajas ya conocidas se les suman las de los jugadores norteamericanos, Rodion Kurucs y Matteo Spagnolo.
Sedekerskis vuelve a ser operado del tobillo derecho y se pierde lo que resta de temporada
Se trata de la segunda operación en la misma zona. La primera tuvo lugar el pasado 11 de diciembre. El lituano cayó lesionado el pasado Eurobasket y solo ha podido disputar 20 partidos en este curso.
Galbiati: "Sedekerskis se perderá lo que queda de temporada"
El lituano, que se lesionó el tobillo en verano, cuando disputaba el Eurobasket con su selección, pasó por una primera intervención en enero.
El Kosner Baskonia acusa la resaca copera y cae con estrépito ante el Valencia en el Buesa Arena (79-108)
Antes del inicio del partido la plantilla del Baskonia ha ofrecido la Copa del Rey, conquistada precisamente en Valencia, desde el centro de la cancha a los aficionados. El choque se ha roto en los primeros minutos y el conjunto alavés ha ido a remolque el resto del partido.
El Kosner Baskonia quiere dar continuidad a su éxito en la Copa con una victoria ante el Valencia en la Euroliga
El partido tendrá lugar, en el Buesa Arena, este jueves, desde las 20:30 horas. La previsión es que Kurucs, Diop y Sedekerskis sean baja, pero Galbiati podrá contar con Markquis Nowell y Kobi Simmons.