El Kosner Baskonia juega este jueves, en la Euroliga, ante el Dubái, en Sarajevo

El Kosner Baskonia juega este jueves, desde las 20:00 horas, ante el Dubái, en Sarajevo, en la trigésima primera jornada de la Euroliga de la temporada 2025-2026. El rival de los Paolo Galbiati juega como local en la capital de Bosnia, por la situación de guerra en Oriente Medio, y suma cuatro victorias consecutivas en la Euroliga, donde busca mantener sus opciones de continuar en la competición.

El Baskonia llega al partido con varias bajas, ya que Rodions Kurucs sigue con problemas en el pie, que le impiden estar con el resto del grupo, y se quedará en Vitoria-Gasteiz, junto a Khalifa Diop y Tadas Sedekerskis. Tampoco podrá jugar el último fichaje, Jesse Edwards, al que no se le puede activar una ficha en la competición europea por estar fuera de plazo. En cambio, tanto Markus Howard como Markquis Nowell estarán disponibles.

En el Dubái, Nate Mason y Mam Jaiteh están descartados, mientras que Kosta Kondic, Boogie Ellis y Davis Bertans son duda. Es uno de los equipos que peor tira de tres puntos, pero, al mismo tiempo, es uno de los que más anota.