Trent Forrest, Endesa Ligako 21. jardunaldiaren jokalari onena

Estatubatuarrak 18 puntu lortu, lau asistentzia eman eta bost errebote harrapatu zituen Buesa Arenan jokatutako azken partidan, Força Lleidaren aurka.

Trent Forrest eta Jean Montero, Kosner Baskonia - Valencia Basket
Trent Forrest eta Jean Montero, Kosner Baskonia-Valencia Basket; Argazkia: Europa Press
author image

E. I. I. | EITB

Azken eguneratzea

Trent Forrest Endesa Ligako 21. Jardunaldiko jokalari onena izendatu dute. Antolatzaile estatubatuarrak 18 puntu lortu, lau asistentzia eman eta bost errebote harrapatu zituen Buesa Arenan jokatutako azken partidan, Força Lleidaren aurka.

Forrestek 30:04 minutu jolastu zituen, denbora horretan partidan Kosner Baskoniako jokalarietatik puntu gehien lortu zituena izan zen, gainera, emandako lau asistentziek bederatzi puntu gehitu zizkioten Paolo Galbiatiren taldeari. Hau guztiari jasan zituen bederatzi faltak gehituta, antolatzaileak 30 balorazio-kreditu lortu zituen.

Hau Alabamako jokalariak, denboraldi honetan eta Endesa Ligan izan duen ibilbide guztiaren zehar jasotzen duen bigarren errekonozimendua da.

Saskibaloia Saski Baskonia ACB Endesa Liga Paolo Galbiati

