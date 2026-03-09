Trent Forres, mejor jugador de la 21ª jornada de la Liga Endesa

Trent Forrest ha sido elegido el mejor jugador de la 21ª jornada de la Liga Endesa. El base estadounidense sumó 18 puntos, repartió cuatro asistencias y capturó cinco rebotes en el último partido en el Buesa Arena ante el Força Lleida.

Forrest jugó 30:04 minutos, en los que se convirtió en el máximo anotador del Kosner Baskonia en ese encuentro, además, sus cuatro asistencias generaron nueve puntos mas para el conjunto de Paolo Galbiati. Sumando esto a las nueve faltas que recibió, el base consiguió sumar 30 créditos de valoración.

Este es el segundo reconocimiento que recibe el jugador de Alabama esta temporada y en toda su carrera en la Liga Endesa.