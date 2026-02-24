CELEBRACIÓN BASKONIA
Sedekerskis: “Sin vosotros esta Copa no sería posible; seguiremos defendiendo estos colores y este escudo”

18:00 - 20:00
Tadas Sedekerskis, capitán del Baskonia en el balcón de la plaza de la Virgen Blanca. Imagen: EiTB
Euskaraz irakurri: Sedekerskis: “Zuek gabe Kopa hau ez litzateke posible izango; kolore hauek eta armarri hau defendatzen jarraituko dugu”
author image

U. A. E. | EITB

Última actualización

La Plaza de la Virgen Blanca se ha convertido en una celebración masiva en honor la Copa del Rey ganada por el Baskonia. El capitán Tadas Sedekerskis ha agradecido a los aficionados el apoyo y los ánimos. Markus Howard también ha querido dedicar unas palabras a los aficionados: “Os merecéis más que a nadie; esta victoria es tan vuestra como la nuestra”.

Baloncesto Saski Baskonia

