Sedekerskis: “Sin vosotros esta Copa no sería posible; seguiremos defendiendo estos colores y este escudo”
La Plaza de la Virgen Blanca se ha convertido en una celebración masiva en honor la Copa del Rey ganada por el Baskonia. El capitán Tadas Sedekerskis ha agradecido a los aficionados el apoyo y los ánimos. Markus Howard también ha querido dedicar unas palabras a los aficionados: “Os merecéis más que a nadie; esta victoria es tan vuestra como la nuestra”.
Vitoria-Gasteiz vive el lunes con la sonrisa puesta tras la victoria del Baskonia en la Copa
La ciudad ha festejado hasta bien entrada la madrugada el triunfo de los de Paolo Galbiati; según han ido avanzando las horas, las y los gasteiztarras han realizado sus tareas cotidianas con más alegría que cualquier lunes de febrero de los últimos 17 años.
