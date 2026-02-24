Errege Kopa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Paolo Galbiati, Baskoniak izandako harreraz: "Espero nuena baino handiagoa izan da, askoz ere handiagoa"

Paolo Galbiati
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Entrenatzaile italiarrak, Kosner Baskoniak Gasteizen ospatu duen festaren azken minutuetan, EITBrekin hitz egin du: "Garaipen honek betiko lotuko gaitu", berretsi du Galbiatik. 

Saskibaloia Saskibaloiko Errege Kopa Saski Baskonia

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X