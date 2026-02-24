Copa del Rey
Paolo Galbiati, sobre el recibimiento al Baskonia: "Ha superado lo que me esperaba, por muchísimo"

Paolo Galbiati
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Paolo Galbiati, Baskoniak izandako harreraz: "Espero nuena baino handiagoa izan da, askoz ere handiagoa"
author image

EITB

Última actualización

El entrenador italiano, en los momentos finales de la fiesta con la que el Kosner Baskonia ha celebrado, en Vitoria-Gasteiz, su título de Copa, ha reiterado a EITB que este triunfo "nos va a conectar para toda la vida".

Baloncesto Copa del Rey de Baloncesto Saski Baskonia

