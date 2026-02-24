Paolo Galbiati, sobre el recibimiento al Baskonia: "Ha superado lo que me esperaba, por muchísimo"

La Plaza de la Virgen Blanca se ha convertido en una celebración masiva en honor la Copa del Rey ganada por el Baskonia. El capitán Tadas Sedekerskis ha agradecido a los aficionados el apoyo y los ánimos. Markus Howard también ha querido dedicar unas palabras a los aficionados: “Os merecéis más que a nadie; esta victoria es tan vuestra como la nuestra”.