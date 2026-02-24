SASKIBALOIA
Ikusi zuzenean "Zorionak, Baskonia!" saioa, saskibaloiko Kopa txapeldunak omentzeko harrera ekitaldia

Saskibaloia Baskoniari harrera
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Gaur arratsaldean, 18:45etik aurrera, saskibaloiko Kopako txapeldunari Gasteizko Andre Maria Zuriaren plazan egingo zaion harrera zuzenean ikusteko aukera izango da kirolakeitb.eus atarian, ETB1en, ETB2n eta ETB On plataforman.

Saskibaloia Saskibaloiko Errege Kopa Saski Baskonia

