BALONCESTO
Sigue en directo el programa "Zorionak, Baskonia!", los actos de celebración para homenajear a los campeones de Copa

Saskibaloia Baskoniari harrera
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Ikusi zuzenean "Zorionak, Baskonia!" saioa, saskibaloiko Kopa txapeldunak omentzeko harrera ekitaldia
author image

EITB

Última actualización

Esta tarde, a partir de las 18:45 horas, no te pierdas los actos de homenaje al flamante campeón de Copa de baloncesto en la plaza de la Virgen Blanca de Vitoria-Gasteiz. Sigue la emisión en directo en la web kirolakeitb.eus, ETB1, ETB2 y la plataforma ETB ON.

Baloncesto Copa del Rey de Baloncesto Saski Baskonia

