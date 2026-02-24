Celebración
Tadas Sedekerskis entona el "Ikusi Mendizaleak" con los aficionados del Kosner Baskonia

Tadas Sedekerskisek Ikusi Mendizaleak abestu du Errege Koparen ospakizunean
Tadas Sedekerskis
Euskaraz irakurri: Tadas Sedekersisek Kosner Baskoniako zaleekin lotu du Ikusi Mendizaleak
El jugador lituano se anima con el euskera y canta la mitica canción vasca.

Baloncesto Copa del Rey de Baloncesto Saski Baskonia

Sedekerskis: “Sin vosotros esta Copa no sería posible; seguiremos defendiendo estos colores y este escudo”

La Plaza de la Virgen Blanca se ha convertido en una celebración masiva en honor la Copa del Rey ganada por el Baskonia. El capitán Tadas Sedekerskis ha agradecido a los aficionados el apoyo y los ánimos. Markus Howard también ha querido dedicar unas palabras a los aficionados: “Os merecéis más que a nadie; esta victoria es tan vuestra como la nuestra”.

