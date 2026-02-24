Aurresku
Aurresku en honor al Kosner Baskonia, flamante ganador de Copa

Kosner Baskoniaren Errege Kopako garaipenaren ospakizunean egindako aurreskua
Los Bailarines del Aurresku delante de la plantilla del Kosner Baskonia

Euskaraz irakurri: Hau izan da Kosner Baskoniaren omenezko Aurreskua
EITB

En la celebración de la victoria del Kosner Baskonia en la Copa del Rey, se ha bailado un aurresku en honor a los campeones. Se ha encargado de ello Algara Dantza Taldea, que cumple 25 años. 

Baloncesto Copa del Rey de Baloncesto Saski Baskonia

