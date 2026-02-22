COPA DEL REY
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Alegría y fiesta en Vitoria entre los seguidores baskonistas

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Poza eta festa Gasteizen, baskoniako jarraitzaileen artean
author image

EITB

Última actualización

Las calles de Vitoria-Gasteiz han estallado con motivo de la victoria baskonista. La alegría y la fiesta se han adueñado de los aficionados que han seguido la cita en diferentes locales de la ciuad alavesa.

Kosner Baskonia gana su séptima Copa peleada tras derrotar al Real Madrid (89-100)
Baloncesto Copa del Rey de Baloncesto Saski Baskonia

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X