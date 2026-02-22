REAL MADRID VS BASKONIA (89-100)
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Galbiati: "Honestamente, estoy muy feliz por mis jugadores y por mi staff"

Paolo Galbiati
18:00 - 20:00
Paolo Galbiati. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Galbiati: "Zintzoki, oso pozik nago nire jokalariengatik eta nire taldeagatik"
author image

EITB

Última actualización

Declaraciones de Paolo Galbiati entrenador del Baskonia, tras ganar la Copa del Rey por (89-100) contra el Real Marid.

Baloncesto Copa del Rey de Baloncesto Saski Baskonia

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X