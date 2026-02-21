Todo listo para la semifinal Barcelona-Baskonia
El Baskonia se enfrentará al Barcelona en la semifinal de la Copa del Rey. Esta temporada han jugado tres veces contra ellos, en las tres el equipo catalán ha sido el vencedor. Sin embargo, tras la victoria de ayer, el Baskonia no quiere perder la oportunidad de estar en la final.
Te puede interesar
Resumen del partido de cuartos de final de la Copa del Rey entre el Kosner Baskonia y La Laguna Tenerife
El Baskonia se ha convertido este viernes en el tercer semifinalista de la Copa del Rey tras imponerse por 91-81 a La Laguna Tenerife en el Roig Arena de Valencia. El conjunto vitoriano ha regresado al torneo tras dos años de ausencia y lo ha hecho por la puerta grande.
El Kosner Baskonia, tercer semifinalista tras superar a La Laguna Tenerife (91-81)
Los vitorianos, liderados por un determinante Trent Forrest, sellan su regreso a la Copa en el Roig Arena y esperan rival del duelo entre Barça y UCAM Murcia.
El Kosner Baskonia se estrena en la Copa del Rey este viernes: ¿cómo ve la afición al equipo?
Los de Paolo Galbiati juegan, en cuartos de final, ante La Laguna Tenerife. La ilusión es grande en la ciudad, ya que la línea del equipo es notable. Hemos estado con varias aficionadas y aficionados, entre ellos Ramiro González, el diputado general de Álava.
Galbiati, entrenador del Kosner Baskonia: "Necesito ojos con fuego y deseo de ganar"
Kosner Baskonia disputará este viernes los cuartos de final de la Copa del Rey del baloncesto ante La Laguna Tenerife. El entrenador del conjunto gasteiztarra ha destacado lo especial que es está competición.
El Kosner Baskonia, pendiente del estado de Howard y Kurucs para la Copa del Rey
Khalifa Diop causará baja, como Tadas Sedekerskis, y Tim Luwawu-Cabarrot estará disponible para Paolo Galbiati. El equipo vasco se estrena el viernes, a las 18:00 horas, ante La Laguna Tenerife, en cuartos de final.
Omoruyi seguirá en Kosner Baskonia dos meses más
El club vitoriano apuesta por la continuidad del interior nigeriano en un momento importante del calendario tras convencer con su rendimiento.
El Kosner Baskonia cae frente al Monaco (102-92)
El conjunto gasteiztarra compite hasta el final, pero cede ante el acierto exterior y el empuje del Monaco en el último cuarto.
Galbiati: "Howard es un atacante increible y ahora intenta defender como probablemente no ha hecho en su vida"
El entrenador del Kosner Baskonia ha respondido a las preguntas de la prensa de cara al partido de Euroliga ante el Mónaco, destacando el rendimiento y evolución de algunos de sus jugadores. El partido comenzará este viernes a las 19:30.
Kosner Baskonia, a por la segunda victoria lejos del Buesa Arena
Los de Paolo Galbiati intentarán aprovechar los problemas institucionales del Mónaco para hacerse con la victoria lejos de casa.