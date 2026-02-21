COPA DEL REY
Todo listo para la semifinal Barcelona-Baskonia

18:00 - 20:00

Kobi Simmons. Imagen: @Baskonia

Euskaraz irakurri: Dena prest Bartzelona-Baskonia finalerdirako
author image

EITB

Última actualización

El Baskonia se enfrentará al Barcelona en la semifinal de la Copa del Rey. Esta temporada han jugado tres veces contra ellos, en las tres el equipo catalán ha sido el vencedor. Sin embargo, tras la victoria de ayer, el Baskonia no quiere perder la oportunidad de estar en la final.

Baloncesto Copa del Rey de Baloncesto Saski Baskonia

