Kosner Baskonia, finalerdietara La Laguna Tenerife garaituta (91-81)

Gasteiztarrak, Trent Forrest erabakigarri baten gidaritzapean, indartsu itzuli dira Errege Kopara eta Bartzelonaren eta Murtziaren arteko neurketaren zain daude.

Baskoniako jokalariak garaipena ospatzen. EFE argazkia
author image

EITB

Azken eguneratzea

Baskonia ostiral honetan Errege Kopako hirugarren finalerdilaria bihurtu da, Valentziako Roig Arenan La Laguna Tenerife 91-81 menderatuta. Gasteizko taldea bi urteko absentziaren ondoren  ate nagusitik itzuli da txapelketara. Trent Forrest bikain batek gidatuta —21 puntu lortu ditu—, talde urdin-gorriak izaera erakutsi du une erabakigarrietan.

Partidaren hasiera indartsua izan da, eta kanpoko jaurtiketetan asmatzeak partida markatu du. Baskonia indartsu atera da, defentsan sendo eta hiruko marratik ausart, lehen aldeak zabaltzeko. Luwawu-Cabarroten azken segundoko jaurtiketa batek lehen laurdena gasteiztarren alde itxi du (25-18).

Bigarren zatian, Paolo Galbiatiren jokalariek erritmoa igo dute, Forrest, ordea, neurketa kontrolpean hartzen hasi da, puntuak eta asistentziak pilatu ditu, eta abantaila +16ra eraman du (42-26). Tenerife atsedenaldia baino lehen erreakzionatzen saiatu bada ere, Rodions Kurucsen hiruko bati esker, Baskoniari atsedenaldira aurretik joan da berriro ere (45-33).

Aldageletatik igaro ostean, 0-11ko partzial batek emozioa itzuli dio norgehiagokari eta puntu bakarrera jarri da Txus Vidorretaren taldea (54-53), etxekoen akatsa aprobetxatuz. Baskoniak, ordea, inertzia gelditzea lortu du eta hirugarren laurdena aurretik itxi du (64-60).

Azken laurdena erabakigarria izan da, baina Baskoniak heldutasuna erakutsi du. Tenerifek berdinketa lortu du (66-66), baina Kurucsek hiruko garrantzitsu batekin erantzun du, eta Forrestek agintea hartu du une beroetan. AEBetako baseak jarraian egindako bi ekintzek —bi 2+1 jokaldirekin amaituak— norgehiagoka hautsi dute eta behin betiko 91-81ekoa ezarri dute, Baskonia finalerdietan sartuta.

