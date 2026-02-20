Kosner Baskonia, finalerdietara La Laguna Tenerife garaituta (91-81)
Gasteiztarrak, Trent Forrest erabakigarri baten gidaritzapean, indartsu itzuli dira Errege Kopara eta Bartzelonaren eta Murtziaren arteko neurketaren zain daude.
Baskonia ostiral honetan Errege Kopako hirugarren finalerdilaria bihurtu da, Valentziako Roig Arenan La Laguna Tenerife 91-81 menderatuta. Gasteizko taldea bi urteko absentziaren ondoren ate nagusitik itzuli da txapelketara. Trent Forrest bikain batek gidatuta —21 puntu lortu ditu—, talde urdin-gorriak izaera erakutsi du une erabakigarrietan.
Partidaren hasiera indartsua izan da, eta kanpoko jaurtiketetan asmatzeak partida markatu du. Baskonia indartsu atera da, defentsan sendo eta hiruko marratik ausart, lehen aldeak zabaltzeko. Luwawu-Cabarroten azken segundoko jaurtiketa batek lehen laurdena gasteiztarren alde itxi du (25-18).
Bigarren zatian, Paolo Galbiatiren jokalariek erritmoa igo dute, Forrest, ordea, neurketa kontrolpean hartzen hasi da, puntuak eta asistentziak pilatu ditu, eta abantaila +16ra eraman du (42-26). Tenerife atsedenaldia baino lehen erreakzionatzen saiatu bada ere, Rodions Kurucsen hiruko bati esker, Baskoniari atsedenaldira aurretik joan da berriro ere (45-33).
Aldageletatik igaro ostean, 0-11ko partzial batek emozioa itzuli dio norgehiagokari eta puntu bakarrera jarri da Txus Vidorretaren taldea (54-53), etxekoen akatsa aprobetxatuz. Baskoniak, ordea, inertzia gelditzea lortu du eta hirugarren laurdena aurretik itxi du (64-60).
Aldageletatik bueltan, hori-beltzen erreakzioa iritsi da: 0-11ko partzial batek norgehiagoka berpiztu du eta Txus Vidorretaren jokalariei puntu bakarrera hurbiltzea ahalbidetu die (54-53). Baskoniak, ordea, inertzia eten eta hirugarren laurdena aurretik amaitu du (64-60), azken laurdenerako guztia zabalik utzita.
Azken laurdena erabakigarria izan da, baina Baskoniak heldutasuna erakutsi du. Tenerifek berdinketa lortu du (66-66), baina Kurucsek hiruko garrantzitsu batekin erantzun du, eta Forrestek agintea hartu du une beroetan. AEBetako baseak jarraian egindako bi ekintzek —bi 2+1 jokaldirekin amaituak— norgehiagoka hautsi dute eta behin betiko 91-81ekoa ezarri dute, Baskonia finalerdietan sartuta.
Kosner Baskoniak ostiralean ekingo dio Errege Kopari: nola ikusten dute taldea zaleek?
Paolo Galbiatiren gizonek, final laurdenetan, La Laguna Tenerife izango dute aurkari. Ilusio handia dago hirian, Baskonia oso ondo baitabil. Hainbat zale elkarrizketatu ditugu, tartean Ramiro Gonzalez Arabako ahaldun nagusia.
Galbiati, Kosner Baskoniaren entrenatzailea: "Irabazteko nahia ikusi nahi dut"
Kosner Baskoniak saskibaloiaren Errege Kopako final-laurdenak jokatuko ditu ostiral honetan, La Laguna Teneriferen aurka.
Kosner Baskonia, Howard eta Kurucs nola dabiltzan zain, Errege Kopari begira
Khalifa Diop baja izanen da, eta Tadas Sedekerskis ere bai, eta Tim Luwawu-Cabarrot Paolo Galbiatiren esanetara izanen da. Euskal taldeak La Laguna Teneriferen aurka ekingo dio Kopari, final-laurdenetan, ostiral honetan, 18:00etan.
Omoruyik Kosner Baskonian jarraituko du beste bi hilabetez
Nigeriako jokalariaren errendimenduak konbentzituta, talde gasteiztarrak bere aldeko apustua egin du egutegiaren une garrantzitsu batean.
Kosner Baskoniak galdu egin du Monakoren aurka (102-92)
Baskonia azken unera arte lehiatu da, baina amore eman du Monakoren azken laurdeneko bultzadaren aurrean.
Kosner Baskonia, Buesa Arenatik urrun bigarren garaipenaren bila
Paolo Galbiatiren taldea Monakoren arazo instituzionalak aprobetxatzen saiatuko da, bisitari bezala bigarren garaipena lortzeko.
Galbiati: "Howard erasotzaile ikaragarria da, eta orain defendatzen saiatzen ari da, ziurrenik bere bizitzan egin ez duen bezala"
Kosner Baskoniako entrenatzaileak prentsaren galderei erantzun die Monakoren aurkako Euroligako partidari begira, jokalari batzuen errendimendua eta bilakaera nabarmenduz.
Kosner Baskoniak Kanaria Handiari irabazi dio eta Kopako serie-buru izango da (75-97)
Kosner Baskonia serie-buru izango da Errege Kopan, eta Laguna Tenerife izango du aurkari final-laurdenetan, igande honetan Dreamland Kanaria Handiaren aurka Endesa Ligako 10. jardunaldiko atzeratutako partida irabazi ostean (75-97).
Baskoniak porrota jaso du Bartzelonaren aurka, bigarren zatian erabaki den lehian (91-97)
Gasteizko taldeak hasiera bikaina izan du, baina bisitaria nagusitu da, kanpotik egindako jaurtiketetan gehiago asmatu eta defentsan sendo aritu baita.