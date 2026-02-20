El Kosner Baskonia, tercer semifinalista tras superar a La Laguna Tenerife (91-81)

El Baskonia se ha convertido este viernes en el tercer semifinalista de la Copa del Rey tras imponerse por 91-81 a La Laguna Tenerife en el Roig Arena de Valencia. El conjunto vitoriano ha regresado al torneo tras dos años de ausencia y lo ha hecho por la puerta grande. Liderado por un sobresaliente Trent Forrest, autor de 21 puntos, el equipo azulgrana ha mostrado carácter en los momentos decisivos.

El arranque ha sido eléctrico y marcado por el acierto exterior. Baskonia ha salido con energía, firme en defensa y decidido desde el triple para abrir las primeras diferencias. Un lanzamiento sobre la bocina de Luwawu-Cabarrot ha cerrado el primer cuarto con ventaja vitoriana (25-18) y un primer aviso a los isleños.

En el segundo periodo, los de Paolo Galbiati han elevado el ritmo y han castigado la pintura con autoridad. Forrest ha comenzado a dominar el partido con puntos y asistencias, estirando la renta hasta el +16 en el momento de mayor control (42-26). Aunque Tenerife ha intentado reaccionar antes del descanso, un triple de Rodions Kurucs ha permitido a Baskonia marcharse con un sólido (45-33).

Tras el paso por vestuarios ha llegado la reacción aurinegra. Un parcial de 0-11 ha devuelto la emoción al choque y ha permitido a los de Txus Vidorreta colocarse a un solo punto (54-53), aprovechando el desacierto local. Sin embargo, Baskonia ha logrado frenar la inercia y ha cerrado el tercer cuarto aún por delante (64-60), dejando todo abierto para el desenlace.

El último cuarto ha sido decisivo, pero el Baskonia ha demostrado un ejercicio de madurez competitiva. Tenerife ha igualado el duelo (66-66), pero Kurucs ha respondido con un triple clave y Forrest ha asumido el mando en los minutos calientes. Dos acciones consecutivas del base estadounidense, culminadas con sendos 2+1, han terminado de romper el partido y han sellado el 91-81 definitivo que mete a Baskonia en semifinales.