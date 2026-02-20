COPA DEL REY
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

El Kosner Baskonia, tercer semifinalista tras superar a La Laguna Tenerife (91-81)

Los vitorianos, liderados por un determinante Trent Forrest, sellan su regreso a la Copa en el Roig Arena y esperan rival del duelo entre Barça y UCAM Murcia.
VALENCIA, 20/02/2026.- Los jugadores del Baskonia celebran su victoria en el partido de cuartos de final de la Copa del Rey de baloncesto que han disputado frente a La Laguna Tenerife este viernes en el Roig Arena, en Valencia. EFE/Manuel Bruque
Los jugadores del Baskonia celebran su victoria. Foto EFE
author image

EITB

Última actualización

El Baskonia se ha convertido este viernes en el tercer semifinalista de la Copa del Rey tras imponerse por 91-81 a La Laguna Tenerife en el Roig Arena de Valencia. El conjunto vitoriano ha regresado al torneo tras dos años de ausencia y lo ha hecho por la puerta grande. Liderado por un sobresaliente Trent Forrest, autor de 21 puntos, el equipo azulgrana ha mostrado carácter en los momentos decisivos.

El arranque ha sido eléctrico y marcado por el acierto exterior. Baskonia ha salido con energía, firme en defensa y decidido desde el triple para abrir las primeras diferencias. Un lanzamiento sobre la bocina de Luwawu-Cabarrot ha cerrado el primer cuarto con ventaja vitoriana (25-18) y un primer aviso a los isleños.

En el segundo periodo, los de Paolo Galbiati han elevado el ritmo y han castigado la pintura con autoridad. Forrest ha comenzado a dominar el partido con puntos y asistencias, estirando la renta hasta el +16 en el momento de mayor control (42-26). Aunque Tenerife ha intentado reaccionar antes del descanso, un triple de Rodions Kurucs ha permitido a Baskonia marcharse con un sólido (45-33).

Tras el paso por vestuarios ha llegado la reacción aurinegra. Un parcial de 0-11 ha devuelto la emoción al choque y ha permitido a los de Txus Vidorreta colocarse a un solo punto (54-53), aprovechando el desacierto local. Sin embargo, Baskonia ha logrado frenar la inercia y ha cerrado el tercer cuarto aún por delante (64-60), dejando todo abierto para el desenlace.

El último cuarto ha sido decisivo, pero el Baskonia ha demostrado un ejercicio de madurez competitiva. Tenerife ha igualado el duelo (66-66), pero Kurucs ha respondido con un triple clave y Forrest ha asumido el mando en los minutos calientes. Dos acciones consecutivas del base estadounidense, culminadas con sendos 2+1, han terminado de romper el partido y han sellado el 91-81 definitivo que mete a Baskonia en semifinales.

Baloncesto Copa del Rey de Baloncesto Saski Baskonia

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X