Errege Kopa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Kosner Baskoniak ostiralean ekingo dio Errege Kopari: nola ikusten dute taldea zaleek?

Kale inkesta Gasteiz
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Paolo Galbiatiren gizonek, final laurdenetan, La Laguna Tenerife izango dute aurkari. Ilusio handia dago hirian, Baskonia oso ondo baitabil. Hainbat zale elkarrizketatu ditugu, tartean Ramiro Gonzalez Arabako ahaldun nagusia. 

Saskibaloiko Errege Kopa Saski Baskonia

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X