Kosner Baskoniak ostiralean ekingo dio Errege Kopari: nola ikusten dute taldea zaleek?
Paolo Galbiatiren gizonek, final laurdenetan, La Laguna Tenerife izango dute aurkari. Ilusio handia dago hirian, Baskonia oso ondo baitabil. Hainbat zale elkarrizketatu ditugu, tartean Ramiro Gonzalez Arabako ahaldun nagusia.
Zure interesekoa izan daiteke
Galbiati, Kosner Baskoniaren entrenatzailea: "Irabazteko nahia ikusi nahi dut"
Kosner Baskoniak saskibaloiaren Errege Kopako final-laurdenak jokatuko ditu ostiral honetan, La Laguna Teneriferen aurka.
Kosner Baskonia, Howard eta Kurucs nola dabiltzan zain, Errege Kopari begira
Khalifa Diop baja izanen da, eta Tadas Sedekerskis ere bai, eta Tim Luwawu-Cabarrot Paolo Galbiatiren esanetara izanen da. Euskal taldeak La Laguna Teneriferen aurka ekingo dio Kopari, final-laurdenetan, ostiral honetan, 18:00etan.
Omoruyik Kosner Baskonian jarraituko du beste bi hilabetez
Nigeriako jokalariaren errendimenduak konbentzituta, talde gasteiztarrak bere aldeko apustua egin du egutegiaren une garrantzitsu batean.
Kosner Baskoniak galdu egin du Monakoren aurka (102-92)
Baskonia azken unera arte lehiatu da, baina amore eman du Monakoren azken laurdeneko bultzadaren aurrean.
Kosner Baskonia, Buesa Arenatik urrun bigarren garaipenaren bila
Paolo Galbiatiren taldea Monakoren arazo instituzionalak aprobetxatzen saiatuko da, bisitari bezala bigarren garaipena lortzeko.
Galbiati: "Howard erasotzaile ikaragarria da, eta orain defendatzen saiatzen ari da, ziurrenik bere bizitzan egin ez duen bezala"
Kosner Baskoniako entrenatzaileak prentsaren galderei erantzun die Monakoren aurkako Euroligako partidari begira, jokalari batzuen errendimendua eta bilakaera nabarmenduz.
Kosner Baskoniak Kanaria Handiari irabazi dio eta Kopako serie-buru izango da (75-97)
Kosner Baskonia serie-buru izango da Errege Kopan, eta Laguna Tenerife izango du aurkari final-laurdenetan, igande honetan Dreamland Kanaria Handiaren aurka Endesa Ligako 10. jardunaldiko atzeratutako partida irabazi ostean (75-97).
Baskoniak porrota jaso du Bartzelonaren aurka, bigarren zatian erabaki den lehian (91-97)
Gasteizko taldeak hasiera bikaina izan du, baina bisitaria nagusitu da, kanpotik egindako jaurtiketetan gehiago asmatu eta defentsan sendo aritu baita.
Kosner Baskoniak babesa hartu nahi du Buesa Arenan Bartzelonaren aurka
Kosner Baskoniak Bartzelonaren aurka jokatuko du, ostiral honetan, Euroligako 27. jardunaldian. 20:30ean hasiko da partida eta euskal taldeak sentsazioak berreskuratzea bilatuko du, Milanen izandako porrotaren ostean.