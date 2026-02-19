Copa del Rey
El Kosner Baskonia se estrena en la Copa del Rey este viernes: ¿cómo ve la afición al equipo?

Euskaraz irakurri: Kosner Baskoniak ostiralean ekingo dio Errege Kopari: nola ikusten dute taldea zaleek?
Los de Paolo Galbiati juegan, en cuartos de final, ante La Laguna Tenerife. La ilusión es grande en la ciudad, ya que la línea del equipo es notable. Hemos estado con varias aficionadas y aficionados, entre ellos Ramiro González, el diputado general de Álava.

Copa del Rey de Baloncesto Saski Baskonia

