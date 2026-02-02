Euroliga
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Kosner Baskoniak Armani Milanen kantxan jokatuko du, asteartean, Euroligan

Partida 20:30ean hasiko da. Armani Milanek hamabi garaipen dauzka sailkapenean, Kosner Baskoniak baino hiru gehiago.

Markus Howard (Baskonia)
Markus Howard Kosner Baskoniako jokalaria; IRUDIA: EUROPA PRESS
author image

E. I. I. | EITB

Azken eguneratzea

Kosner Baskoniak Armani Milanen kantxan jokatuko du, asteartean, 2025-2026 denboraldiko Euroligako hogeita seigarren jardunaldian, 20:30ean hasiko den neurketa batean. Euskal taldeak, horrela, hamabi garaipen dituen talde baten aurka jokatuko du, Paolo Galbatiren taldeak lortutakoak baino hiru gehiago.

Peppe Poetaren Armani Milan taldeko entrenatzaile postura heldu zenetik, Italiako taldeak ezin izan du ildo erregularrari eutsi.

Galbiatik Trent Forrest berreskuratu ahalko du, baina beste jokalari batzuk hainbat arazo fisiko dituztela dabiltza; Tadas Sedekerskis eta Markquis Nowell ez dira eskuragarri izanen, esaterako.

Armani Milan taldean, bere entrenatzaileak ezin izango du Leandro Bolmaro, Ousmane Diop, Nate Setina eta Stefano Tonut eskuragarri izan; Nico Mannion, berriz, zalantzan dago, azkeneko bi partidak jokatzea eragotzi dizkion bizkarreko arazoen ondorioz-

Armani Milanen indarretako bat, bere kanpoko jaurtiketa da, Armoni Brooks, Zach Leday, Quinn Ellis edo Shavon Shields bezalako jokalariei esker. Talentu handiko jokalariak dituen taldea da, baina etxean krisi txiki bat zeharkatzen ari da; izan ere, jokatutako azekeneko bost partidetatik, bakarra irabazi du.

Saskibaloia Saski Baskonia

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X