El Kosner Baskonia visita el martes, en la Euroliga, al Armani Milán
El Kosner Baskonia visita este martes al Armani Milán en la vigésima sexta jornada de la Euroliga de la temporada 2025-2026, en un partido que dará comienzo a las 20:30 horas. El equipo vasco juega, así, ante un rival que suma doce victorias, tres más que las obtenidas por los hombres de Paolo Galbiati.
Desde la llegada de Peppe Poeta al puesto de entrenador del Armani Milán, el cuadro italiano ha mantenido una línea irregular.
Galbiati podrá recuperar a Trent Forrest, para completar un equipo que atraviesa varios problemas físicos, en el que no están disponibles Tadas Sedekerskis ni Markquis Nowell.
En el Armani Milán, su técnico no podrá contar con Leandro Bolmaro, Ousmane Diop, Nate Sestina y Stefano Tonut, mientras que Nico Mannion es duda por un problema de espalda que le ha impedido jugar en los dos últimos encuentros.
Una de las virtudes del Armani Milán es su lanzamiento exterior, gracias a jugadores como Armoni Brooks, Zach Leday, Quinn Ellis o Shavon Shields. Se trata de un equipo con jugadores de gran talento, pero que atraviesa una pequeña crisis como local, ya que solo ha ganado uno de los últimos cinco encuentros disputados.
