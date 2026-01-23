Atsedenaldiak ez dio onik egin Baskoniari Fenerbahceren aurka (84-71)
Kosner Baskoniak 84-71 galdu du ostiral honetan Fenerbahçe Bekoren aurka, Euroligako 24. jardunaldian. Gasteiztarrek porrot gogorra jaso dute eta play-inean sartzeko lehiatik aldendu dira.
Anfitrioiak solteago hasi dira erasoan, Kobi Simmons eta Eugene Omoruyi erreboteen borrokan agertu diren arte (21-20).
Bigarren laurdenaren hasieran Baskoniak estutu egin du defentsan eta azkar aurreratu da (28-31), baina orduan Devon Hallek hartu du Turkiako taldearen lidergoa.
Omoruyik erreboteak harrapatzen jarraitu du eta hutsegiteek nolabaiteko berdintasuna mantendu dute atsedenaldira arte (42-38).
Aldagelatik igaro ondoren Fenerbahçe 51-41 aurretik jarri da eta Baskoniak Timothe Luwawu-Cabarroten falta nabaritu izan du. Azken honen lehen saskiratzea hirugarren laurdena bukatzeko hiru minuturen faltan izan da.
Azken laurdenean, Horton-Tuckerrek sendo jardun du berriro, markagailua handituz, baina etxekoen aldeko inertzia ez da aldatu eta Baskoniak ezin izan dio buelta eman egoerari.
Panathinaikosen aulkiak Kosner Baskonia erraz garaitu du Atenasen (93-74)
Toliopoulos eta Samodurov izan dira, ustekabean, saskiratzailerik onenak etxekoen alde laster desorekatu den norgehiagokan, Holmesi esker lehen zatian, eta Sloukasi esker, bigarrenean.
Kosner Baskoniak Panathinaikos bisitatuko du, astearte honetan, Euroligan
Greziako taldea zortzigarren postuan dago, txapelketako 22 jardunaldi jokatu ostean. Kosner Baskoniak Errege Kopan izango dela baieztatu ostean jokatuko du Panathinaikosen aurka.
Kosner Baskoniak Koparako txartela lortu du Manresaren aurka (130-85)
Kosner Baskoniak Errege Kopa jokatzeko txartela lortu du igande honetan, BAXI Manresa 130-85 menderatuta, eta markak hautsi ditu, Baskoniak inoizko puntu gehien eta hiruko gehien sartu baititu.
Baskoniak irabazi egin du Istanbulen, Euroligako lehen garaipena bisitari gisa
Gasteizko taldeak garaipen garrantzitsua lortu du, etxetik kanpo, Anadolu Efesen aurka. Azken laurden onak eta Trent Forresten lidergoak markatu dute partidaren garapena.
Kosner Baskoniak Basquet Girona gainditu du, eta Kopa jokatzeko txartela eskura dauka (85-94)
Kosner Baskoniak landutako garaipena lortu du igande honetan Basquet Gironaren aurka, Fontajaun (85-94), eta garaipen horrekin, ligako bosgarrena jarraian, hurrengo Errege Kopa jokatzeko pausoa erabakigarria eman du.
Baskonia ASVELen intentsitateari gailendu zaio (78-73)
Kosner Baskoniak ASVEL mendean hartu du Buesa Arenan jokatutako partidan. Luwawu-Cabarrot izan da taldeko erreferente nagusia.
Kosner Baskoniak zazpigarren garaipena lortu nahi du Euroligan, ostiralean, Asvelen aurka
Paolo Galbiatiren taldeak ezin izan zuen Bayern Munichen kantxan irabazi asteazkenean; orain, Buesa Arenan daukan bolada onarekin jarraitzea du helburu, Frantziako taldea aurkari.
Kosner Baskoniak 96-89 galdu egin du Bayern Munichi egindako bisitan
Gasteizko taldeak etxetik kanpo irabazi gabe jarraitzen du txapelketa honetan, 13 hilabetez.
Kosner Baskoniak hiruko jaurtiketen bidez garaitu du Andorra (99-92)
Kosner Baskoniak Morabanc Andorrari irabazi dio hiruko jaurtiketen bidez (38tik 17), eta aurkariak markagailua iraultzea eragotzi du, Buesa Arenan 99-92 irabazita.