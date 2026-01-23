Euroliga
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Atsedenaldiak ez dio onik egin Baskoniari Fenerbahceren aurka (84-71)

Beste porrot gogor batekin, talde gasteiztarra atzean geratu da play-inean sartzeko lehiatik.
ISTANBUL (Turkey), 23/01/2026.- Devon Hall (C) of Fenerbahce in action against Trent Forrest (L) of Baskonia during the Euroleague basketball match between Fenerbahce Beko and Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz in Istanbul, Turkey, 23 January 2026. (Baloncesto, Euroliga, Turquía, Estanbul) EFE/EPA/ERDEM SAHIN
Fenerbaçe vs. Kosner Baskonia. Argazkia: EFE
author image

I. G. A. | EITB

Azken eguneratzea

Kosner Baskoniak 84-71 galdu du ostiral honetan Fenerbahçe Bekoren aurka, Euroligako 24. jardunaldian. Gasteiztarrek porrot gogorra jaso dute eta play-inean sartzeko lehiatik aldendu dira.

Anfitrioiak solteago hasi dira erasoan, Kobi Simmons eta Eugene Omoruyi erreboteen borrokan agertu diren arte (21-20).

Bigarren laurdenaren hasieran Baskoniak estutu egin du defentsan eta azkar aurreratu da (28-31), baina orduan Devon Hallek hartu du Turkiako taldearen lidergoa.

Omoruyik erreboteak harrapatzen jarraitu du eta hutsegiteek nolabaiteko berdintasuna mantendu dute atsedenaldira arte (42-38).

Aldagelatik igaro ondoren Fenerbahçe 51-41 aurretik jarri da eta Baskoniak Timothe Luwawu-Cabarroten falta nabaritu izan du. Azken honen lehen saskiratzea hirugarren laurdena bukatzeko hiru minuturen faltan izan da.

Azken laurdenean, Horton-Tuckerrek sendo jardun du berriro, markagailua handituz, baina etxekoen aldeko inertzia ez da aldatu eta Baskoniak ezin izan dio buelta eman egoerari.

Saskibaloia Saski Baskonia Euroliga

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X