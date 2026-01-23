El Kosner Baskonia se lleva otro varapalo contra el Fenerbahçe (84-71)

El Kosner Baskonia ha perdido este viernes por un rotundo 84-71 en su visita al Fenerbahçe Beko durante la 24ª jornada de la Euroliga, encadenando así los vitorianos otra dura derrota y viéndose ahora un poco descolgados de la pelea por entrar en el play-in.

Los anfitriones han comenzado más sueltos en ataque, hasta que en las filas vitorianas aparecieron Kobi Simmons para tratar de imponer ritmo y sobre todo Eugene Omoruyi en la lucha de los rebotes (21-20).

Al inicio del segundo cuarto apretó el Baskonia en defensa y fugazmente se adelantó de nuevo (28-31), pero entonces Devon Hall asumió el liderazgo del equipo turco.

Omoruyi continuó rebañando rebotes y los fallos mutuos desde el perímetro mantuvieron cierta igualdad hasta el descanso (42-38).

Tras el paso por el vestuario el Fenerbahçe se colocó 51-41 por delante y encendió alarmas en un Baskonia que necesitaba a Timothé Luwawu-Cabarrot, quien anotó su primera canasta en juego a solo tres minutos de acabar el tercer cuarto.

En el último cuarto volvió a brillar Horton-Tucker, aumentando sus números. Pero apenas cambió la inercia a favor de los locales, que nunca vieron peligrar su triunfo.