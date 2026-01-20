Panathinaikosen aulkiak Kosner Baskonia erraz garaitu du Atenasen (93-74)
Toliopoulos eta Samodurov izan dira ustekabeko saskiratzailerik onenak etxekoen alde laster desorekatu den norgehiagokan, Holmesi esker lehen zatian eta Sloukasi esker bigarrenean.
Panathinaikosen aulkiak Kosner Baskonia aise garraitu du astearte honetan, 93-74. Vassilis Toliopoulos eta Alexandros Samodurov izan dira ustekabeko saskiratzaileak etxekoen alde laster desorekatu den norgehiagokan, lehen zatian Richaun Holmesi esker eta Kostas Sloukasi esker bigarrenean.
Atsedenaldiaren ondoren Toliopoulos agertu da, haizea alde zuela, Euroligan bere neurketarik onena egiteko, 21 puntu eta 5 asistentziarekin. Baskonia guztiz desgaertuta egon da, Buesa Arenatik urrun aurpegia aldatu beste behin ere zeharo aldatuz.
Baskoniak arazoak izan ditu kantxako bi aldeetan, baina batez ere erasoan puntuak lortzea kosta zaio, eta baloi ugari galdu ditu. Ergin Atamanen taldeak eroso jokatu eta 26-14 aurretik bukatu du lehen laurdena, Kendrick Nunn eta TJ Shorts faltan bota gabe.
Arabarrak bigunegi aritu dira euren uztaiaren defentsan, eta ez dute gaitasunik izan aurkariaren erritmoari eusteko.
Gasteiztarren krisia erasoan luzeegia izan da, saskiratutako hiruko bakarrarekin. Talde greziarrak ez du erritmoa jaitsi bigarren laurdenean eta arlo guztietan nagusi izan da 48-31ko emaitzarekin.
Tim Luwawu-Cabarrot greziarren kolpea leuntzeko esnatu da, Panathinaikos dagoeneko partidan apur bat erlaxatuta zegoenean. Izan ere, jabetza hiru aldiz agortu dute 73-54 bukatu den hirugarren laurdenean.
Paolo Galbiatiren taldeak nortasuna atera du aldea murrizten saiatzeko, nahiz eta defentsan intentsitate nahikorik ez izan partidan sartzeko. Hala ere, laugarren laurdena berdintzea lortu dute arabarrek dena erabakita zegoenean (93-74).
- Fitxa teknikoa:
93 - Panathinaikos (26+22+25+20): Grant (8), Kalaitzakis (5), Osman (7), Hernangomez (6) eta Holmes (12) -hasierako bostekoa-, Sloukas (15), Toliopoulos (21), Samodurov (11), Rogkavopoulos (-) eta Faried (8).
74 - Kosner Baskonia (14+17+23+20): Forrest (4), Simmons (15), Radzevicius (2), Kurucs (12) eta Diop (9) -hasierako bostekoa-, Diakité (5), Villar (-), Luwawu-Cabarrot (17), Spagnolo (6), Frisch (3), Joksimovic (-) eta Omoruyi (1).
Epaileak: Mehdi Difallah (Frantzia), Rain Peerandi (Estonia), Kristaps Konstantinovs (Letonia).
Atenaseko OAKA pabiloian jokatutako Euroligako 23. jardunaldiko neurketa.
Kosner Baskoniak Panathinaikos bisitatuko du, astearte honetan, Euroligan
Greziako taldea zortzigarren postuan dago, txapelketako 22 jardunaldi jokatu ostean. Kosner Baskoniak Errege Kopan izango dela baieztatu ostean jokatuko du Panathinaikosen aurka.
Kosner Baskoniak Koparako txartela lortu du Manresaren aurka (130-85)
Kosner Baskoniak Errege Kopa jokatzeko txartela lortu du igande honetan, BAXI Manresa 130-85 menderatuta, eta markak hautsi ditu, Baskoniak inoizko puntu gehien eta hiruko gehien sartu baititu.
Baskoniak irabazi egin du Istanbulen, Euroligako lehen garaipena bisitari gisa
Gasteizko taldeak garaipen garrantzitsua lortu du, etxetik kanpo, Anadolu Efesen aurka. Azken laurden onak eta Trent Forresten lidergoak markatu dute partidaren garapena.
Kosner Baskoniak Basquet Girona gainditu du, eta Kopa jokatzeko txartela eskura dauka (85-94)
Kosner Baskoniak landutako garaipena lortu du igande honetan Basquet Gironaren aurka, Fontajaun (85-94), eta garaipen horrekin, ligako bosgarrena jarraian, hurrengo Errege Kopa jokatzeko pausoa erabakigarria eman du.
Baskonia ASVELen intentsitateari gailendu zaio (78-73)
Kosner Baskoniak ASVEL mendean hartu du Buesa Arenan jokatutako partidan. Luwawu-Cabarrot izan da taldeko erreferente nagusia.
Kosner Baskoniak zazpigarren garaipena lortu nahi du Euroligan, ostiralean, Asvelen aurka
Paolo Galbiatiren taldeak ezin izan zuen Bayern Munichen kantxan irabazi asteazkenean; orain, Buesa Arenan daukan bolada onarekin jarraitzea du helburu, Frantziako taldea aurkari.
Kosner Baskoniak 96-89 galdu egin du Bayern Munichi egindako bisitan
Gasteizko taldeak etxetik kanpo irabazi gabe jarraitzen du txapelketa honetan, 13 hilabetez.
Kosner Baskoniak hiruko jaurtiketen bidez garaitu du Andorra (99-92)
Kosner Baskoniak Morabanc Andorrari irabazi dio hiruko jaurtiketen bidez (38tik 17), eta aurkariak markagailua iraultzea eragotzi du, Buesa Arenan 99-92 irabazita.
Kosner Baskoniak 93-108 galdu du Fenerbahceren aurka Buesa Arenan
Turkiako taldeak kanpotik lortutako puntuek Gasteizko taldearen nahiak zapuztu dituzte, etxekoek ezin izan baitiote bisitariei erantzun dueluaren azken fasean 10 puntuko errenta lortu ostean.