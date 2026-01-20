Euroliga
Panathinaikosen aulkiak Kosner Baskonia erraz garaitu du Atenasen (93-74)

Toliopoulos eta Samodurov izan dira ustekabeko saskiratzailerik onenak etxekoen alde laster desorekatu den norgehiagokan, Holmesi esker lehen zatian eta Sloukasi esker bigarrenean.

ATHENS (Greece), 20/01/2026.- Panathinaikos' Jerian Grant (C) and Baskonia's Kobi Simmons (R) in action during the EuroLeague basketball match between Panathinaikos Athens and Baskonia in Athens, Greece, 20 January 2026. (Baloncesto, Euroliga, Grecia, Atenas) EFE/EPA/PETE ANDREOU

Simmonsek Grant geldiarazi nahi du partidan zehar. Argazkia: EFE

AGENTZIAK | EITB

Azken eguneratzea

Panathinaikosen aulkiak Kosner Baskonia aise garraitu du astearte honetan, 93-74. Vassilis Toliopoulos eta Alexandros Samodurov izan dira ustekabeko saskiratzaileak etxekoen alde laster desorekatu den norgehiagokan, lehen zatian Richaun Holmesi esker eta Kostas Sloukasi esker bigarrenean.

Atsedenaldiaren ondoren Toliopoulos agertu da, haizea alde zuela, Euroligan bere neurketarik onena egiteko, 21 puntu eta 5 asistentziarekin. Baskonia guztiz desgaertuta egon da, Buesa Arenatik urrun aurpegia aldatu beste behin ere zeharo aldatuz.

Baskoniak arazoak izan ditu kantxako bi aldeetan, baina batez ere erasoan puntuak lortzea kosta zaio, eta baloi ugari galdu ditu. Ergin Atamanen taldeak eroso jokatu eta  26-14 aurretik bukatu du lehen laurdena, Kendrick Nunn eta TJ Shorts faltan bota gabe.

Arabarrak bigunegi aritu dira euren uztaiaren defentsan, eta ez dute gaitasunik izan aurkariaren erritmoari eusteko.

Gasteiztarren krisia erasoan luzeegia izan da, saskiratutako hiruko bakarrarekin. Talde greziarrak ez du erritmoa jaitsi bigarren laurdenean eta arlo guztietan nagusi izan da 48-31ko emaitzarekin.

Tim Luwawu-Cabarrot greziarren kolpea leuntzeko esnatu da, Panathinaikos dagoeneko partidan apur bat erlaxatuta zegoenean. Izan ere, jabetza hiru aldiz agortu dute 73-54 bukatu den hirugarren laurdenean.

Paolo Galbiatiren taldeak nortasuna atera du aldea murrizten saiatzeko, nahiz eta defentsan intentsitate nahikorik ez izan partidan sartzeko. Hala ere, laugarren laurdena berdintzea lortu dute arabarrek dena erabakita zegoenean (93-74).

- Fitxa teknikoa:

93 - Panathinaikos (26+22+25+20): Grant (8), Kalaitzakis (5), Osman (7), Hernangomez (6) eta Holmes (12) -hasierako bostekoa-, Sloukas (15), Toliopoulos (21), Samodurov (11), Rogkavopoulos (-) eta Faried (8).

74 - Kosner Baskonia (14+17+23+20): Forrest (4), Simmons (15), Radzevicius (2), Kurucs (12) eta Diop (9) -hasierako bostekoa-, Diakité (5), Villar (-), Luwawu-Cabarrot (17), Spagnolo (6), Frisch (3), Joksimovic (-) eta Omoruyi (1).

Epaileak: Mehdi Difallah (Frantzia), Rain Peerandi (Estonia), Kristaps Konstantinovs (Letonia).

Atenaseko OAKA pabiloian jokatutako Euroligako 23. jardunaldiko neurketa.

Saskibaloia Saski Baskonia Euroliga

