El fondo de armario del Panathinaikos derrota con claridad a Kosner Baskonia en Atenas (93-74)

El fondo de armario del Panathinaikos ha desencajado este martes a Kosner Baskonia, 93-74, en un duelo que se puso de cara muy pronto para los jugadores de Ergin Ataman.

Vassilis Toliopoulos y Alexandros Samodurov han sido los anotadores inesperados en un duelo que comenzó a declinarse para los locales desde el arranque gracias a Richaun Holmes en el primer periodo y Kostas Sloukas en el segundo.

Toliopoulos apareció tras el paso de vestuarios y con viento a favor certificó su mejor actuación en la Euroliga con 21 puntos y 5 asistencias, ante un Baskonia totalmente desparecido que volvió a cambiar la cara lejos del Buesa Arena.

El Baskonia tuvo problemas en el uno contra uno en ambos lados de la pista, pero sobre todo le costaba sumar en ataque donde cometió excesivas pérdidas de balón en un primer asalto que se cerró con un cómodo 26-14 para los de Ergin Ataman, que no echaron de menos a Kendrick Nunn ni a TJ Shorts.