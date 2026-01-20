El fondo de armario del Panathinaikos derrota con claridad a Kosner Baskonia en Atenas (93-74)
El fondo de armario del Panathinaikos ha desencajado este martes a Kosner Baskonia, 93-74, en un duelo que se puso de cara muy pronto para los jugadores de Ergin Ataman.
Vassilis Toliopoulos y Alexandros Samodurov han sido los anotadores inesperados en un duelo que comenzó a declinarse para los locales desde el arranque gracias a Richaun Holmes en el primer periodo y Kostas Sloukas en el segundo.
Toliopoulos apareció tras el paso de vestuarios y con viento a favor certificó su mejor actuación en la Euroliga con 21 puntos y 5 asistencias, ante un Baskonia totalmente desparecido que volvió a cambiar la cara lejos del Buesa Arena.
El Baskonia tuvo problemas en el uno contra uno en ambos lados de la pista, pero sobre todo le costaba sumar en ataque donde cometió excesivas pérdidas de balón en un primer asalto que se cerró con un cómodo 26-14 para los de Ergin Ataman, que no echaron de menos a Kendrick Nunn ni a TJ Shorts.
Los azulgranas estuvieron demasiado blandos en la defensa de su aro y no tuvieron la fluidez suficiente para seguir el ritmo de su rival, que jugaba con excesiva facilidad, liderados por Kostas Sloukas.
La crisis ofensiva de los azulgranas fue importante con sólo un triple anotado y un empeño excesivo en jugar en uno contra uno, que no dio resultados. El conjunto verde no levantó el pie en un segundo cuarto y fue superior en todas las facetas con un 48-31.
Tim Luwawu-Cabarrot despertó para amortiguar el golpe de los helenos, que estuvieron algo más relajados en el partido. De hecho, agotaron la posesión hasta en tres ocasiones en un tercer acto que se cerró con un 73-54.
El equipo de Paolo Galbiati tiró de orgullo para intentar recortar distancias a pesar de que no tuvieron la intensidad defensiva suficiente para entrar en el partido, aunque lograron igualar el cuarto periodo con todo decidido (93-74).
- Ficha técnica:
93 - Panathinaikos (26+22+25+20): Grant (8), Kalaitzakis (5), Osman (7), Hernangómez (6) y Holmes (12) -cinco inicial-, Sloukas (15), Toliopoulos (21), Samodurov (11), Rogkavopoulos (-) y Faried (8).
74 - Kosner Baskonia (14+17+23+20): Forrest (4), Simmons (15), Radzevicius (2), Kurucs (12) y Diop (9) -cinco inicial-, Diakité (5), Villar (-), Luwawu-Cabarrot (17), Spagnolo (6), Frisch (3), Joksimovic (-) y Omoruyi (1).
Árbitros: Mehdi Difallah (Francia), Rain Peerandi (Estonia), Kristaps Konstantinovs (Letonia). Sin eliminados.
Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 23 de la Euroliga, disputado en el OAKA de Atenas.
