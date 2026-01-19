Euroliga
Kosner Baskoniak Panathinaikos bisitatuko du, astearte honetan, Euroligan

Greziako taldea zortzigarren postuan dago, txapelketako 22 jardunaldi jokatu ostean. Kosner Baskoniak Errege Kopan izango dela baieztatu ostean jokatuko du Panathinaikosen aurka.

Kobi Simmons, Baskoniako jokalaria
E. I. I. | EITB

Azken eguneratzea

Kosner Baskoniak Panathinaikosen kantxan jokatuko du, astearte honetan, 20:15ean, Euroligako 2025-2026 denboraldiaren 23. jardunaldian; Endesa Ligan hurrengo Errege Koparako sailkatzea baieztatu ondoren eta ostiralean Fenerbahce bisitatu baino lehenago eginen du.

Greziako partidarako, Markquis Nowell minduta dago, eta Tadas Sedekerskis eta Markus Howard ere bai. Eugene Omoruyi eskuragarri egonen da, ACBn belauneko traba batzuen ondorioz ez jokatu arren, eta Stefan Joksimovic gazteak osatuko du taldea.

Greziako taldearen aldetik, hain zuzen ere Baskoniaren aurka orkatilan jasandako zauri larriaren ondorioz, jada jakina zen Mathias Lessorten baja. Kostantinos Mitoglurena gehitu zaio; azkeneko hori aste honetan bueltatu ahalko da, eskumuturreko lesioa gaindituta. Kendirck Nunni dagokionez, Bayernen aurka orkatilan jasan zuen lesioa tarteko, parte-hartzea zalantzan da.

Zenbakien arabera, erasoan antzeko maila daukaten bi talde neurtuko dira. Alderik handiena defentsan ikus daiteke, bertan Panathinaikos Kosner Baskonia baino fidagarriagoa izan baita txapelketan zehar, jasotako puntuetan eta jaurtiketen ehunekotan. 

