Kosner Baskoniak Panathinaikos bisitatuko du, astearte honetan, Euroligan
Greziako taldea zortzigarren postuan dago, txapelketako 22 jardunaldi jokatu ostean. Kosner Baskoniak Errege Kopan izango dela baieztatu ostean jokatuko du Panathinaikosen aurka.
Kosner Baskoniak Panathinaikosen kantxan jokatuko du, astearte honetan, 20:15ean, Euroligako 2025-2026 denboraldiaren 23. jardunaldian; Endesa Ligan hurrengo Errege Koparako sailkatzea baieztatu ondoren eta ostiralean Fenerbahce bisitatu baino lehenago eginen du.
Greziako partidarako, Markquis Nowell minduta dago, eta Tadas Sedekerskis eta Markus Howard ere bai. Eugene Omoruyi eskuragarri egonen da, ACBn belauneko traba batzuen ondorioz ez jokatu arren, eta Stefan Joksimovic gazteak osatuko du taldea.
Greziako taldearen aldetik, hain zuzen ere Baskoniaren aurka orkatilan jasandako zauri larriaren ondorioz, jada jakina zen Mathias Lessorten baja. Kostantinos Mitoglurena gehitu zaio; azkeneko hori aste honetan bueltatu ahalko da, eskumuturreko lesioa gaindituta. Kendirck Nunni dagokionez, Bayernen aurka orkatilan jasan zuen lesioa tarteko, parte-hartzea zalantzan da.
Zenbakien arabera, erasoan antzeko maila daukaten bi talde neurtuko dira. Alderik handiena defentsan ikus daiteke, bertan Panathinaikos Kosner Baskonia baino fidagarriagoa izan baita txapelketan zehar, jasotako puntuetan eta jaurtiketen ehunekotan.
Zure interesekoa izan daiteke
Kosner Baskoniak Koparako txartela lortu du Manresaren aurka (130-85)
Kosner Baskoniak Errege Kopa jokatzeko txartela lortu du igande honetan, BAXI Manresa 130-85 menderatuta, eta markak hautsi ditu, Baskoniak inoizko puntu gehien eta hiruko gehien sartu baititu.
Baskoniak irabazi egin du Istanbulen, Euroligako lehen garaipena bisitari gisa
Gasteizko taldeak garaipen garrantzitsua lortu du, etxetik kanpo, Anadolu Efesen aurka. Azken laurden onak eta Trent Forresten lidergoak markatu dute partidaren garapena.
Kosner Baskoniak Basquet Girona gainditu du, eta Kopa jokatzeko txartela eskura dauka (85-94)
Kosner Baskoniak landutako garaipena lortu du igande honetan Basquet Gironaren aurka, Fontajaun (85-94), eta garaipen horrekin, ligako bosgarrena jarraian, hurrengo Errege Kopa jokatzeko pausoa erabakigarria eman du.
Baskonia ASVELen intentsitateari gailendu zaio (78-73)
Kosner Baskoniak ASVEL mendean hartu du Buesa Arenan jokatutako partidan. Luwawu-Cabarrot izan da taldeko erreferente nagusia.
Kosner Baskoniak zazpigarren garaipena lortu nahi du Euroligan, ostiralean, Asvelen aurka
Paolo Galbiatiren taldeak ezin izan zuen Bayern Munichen kantxan irabazi asteazkenean; orain, Buesa Arenan daukan bolada onarekin jarraitzea du helburu, Frantziako taldea aurkari.
Kosner Baskoniak 96-89 galdu egin du Bayern Munichi egindako bisitan
Gasteizko taldeak etxetik kanpo irabazi gabe jarraitzen du txapelketa honetan, 13 hilabetez.
Kosner Baskoniak hiruko jaurtiketen bidez garaitu du Andorra (99-92)
Kosner Baskoniak Morabanc Andorrari irabazi dio hiruko jaurtiketen bidez (38tik 17), eta aurkariak markagailua iraultzea eragotzi du, Buesa Arenan 99-92 irabazita.
Kosner Baskoniak 93-108 galdu du Fenerbahceren aurka Buesa Arenan
Turkiako taldeak kanpotik lortutako puntuek Gasteizko taldearen nahiak zapuztu dituzte, etxekoek ezin izan baitiote bisitariei erantzun dueluaren azken fasean 10 puntuko errenta lortu ostean.
Luwawu-Cabarrot, abenduko jokalari onena
Frantziarrak 24ko balorazioa lortu du, batez beste 23 puntu, 3,5 errebote, 2,8 asistentzia eta 1,3 baloi berreskuratuta, eta taldekideak gidatu ditu Kosner Baskoniak jarraian lortutako hiru garaipenetan.