El Kosner Baskonia visita este martes al Panathinaikos, en la Euroliga
El Kosner Baskonia juega este martes, a las 20:15 horas, en la pista del Panathinaikos, en la 23ª jornada de la Euroliga de la temporada 2025-2026. Lo va a hacer tras asegurar, en la Liga Endesa, su presencia en la próxima Copa del Rey, y antes de visitar, el viernes, al Fenerbahce, también en la Euroliga.
Para el partido de Grecia, Markquis Nowell se sumará a las bajas de Tadas Sedekerskis y Markus Howard. Eugene Omoruyi estará disponible, a pesar de no haber jugado en la ACB por molestias en una rodilla y completará el grupo el joven Stefan Joksimovic.
Por el lado griego, a la conocida baja Mathias Lessort por una grave lesión en el tobillo precisamente ante Baskonia, se unió la de Kostantinos Mitoglu que podría volver esta misma semana tras superar una lesión de muñeca. Asimismo, la lesión en el tobillo de Kendrick Nunn ante el Bayern deja su participación en el aire.
Se miden dos equipos similares a nivel ofensivo, según los números globales. La mayor diferencia se encuentra en la defensa, donde el Panathinaikos se muestra mucho más solvente que el Kosner Baskonia en puntos encajados y en los porcentajes de tiro.
