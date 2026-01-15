Baskoniak irabazi egin du Istanbulen, Euroligako lehen garaipena bisitari gisa
Gasteizko taldeak garaipen garrantzitsua lortu du, etxetik kanpo, Anadolu Efesen aurka. Azken laurden onak eta Trent Forresten lidergoak markatu dute partidaren garapena.
Kosner Baskoniak Anadolu Efesi irabazi dio Istanbulgo Sinan Erdem Dome zelaian (75-89) eta denboraldi honetan Euroligan bisitari gisa lortutako lehen garaipena lortu du. Talde arabarrak partida gorabeheratsua zuzentzen jakin du eta azken minutuetan sendoagoa izan da, Trent Forrest erreferentzia nagusitzat hartuta.
Partida erritmo eskasarekin eta eraso luzeekin hasi dute bi taldeek. Baskoniari kosta egin zaio arintasuna aurkitzea, baina kanpo asmatzeei esker partidan mantentzea lortu du. Efesek abantaila laburrak izan ditu neurketako hainbat fasetan, baina galerek eta jarraitutasun faltak markagailua apurtzea eragotzi diote atsedenaldira iritsi aurretik.
Atsedenaldiaren ostean, neurketak berdinduta eta akatsekin jarraitu du. Baskoniak hobera egin du errebotean eta sendotasuna lortu du minutuek aurrera egin ahala. Azken laurdenean, alde argia irekitzea lortu du, eta, amaiera, jaurtiketa libreen marratik kontrolatu du Gasteiztik urrun zuen bolada txarra eteteko aukera eman dion garaipena ixteko.
Kosner Baskoniak Basquet Girona gainditu du, eta Kopa jokatzeko txartela eskura dauka (85-94)
Kosner Baskoniak landutako garaipena lortu du igande honetan Basquet Gironaren aurka, Fontajaun (85-94), eta garaipen horrekin, ligako bosgarrena jarraian, hurrengo Errege Kopa jokatzeko pausoa erabakigarria eman du.
Baskonia ASVELen intentsitateari gailendu zaio (78-73)
Kosner Baskoniak ASVEL mendean hartu du Buesa Arenan jokatutako partidan. Luwawu-Cabarrot izan da taldeko erreferente nagusia.
Kosner Baskoniak zazpigarren garaipena lortu nahi du Euroligan, ostiralean, Asvelen aurka
Paolo Galbiatiren taldeak ezin izan zuen Bayern Munichen kantxan irabazi asteazkenean; orain, Buesa Arenan daukan bolada onarekin jarraitzea du helburu, Frantziako taldea aurkari.
Kosner Baskoniak 96-89 galdu egin du Bayern Munichi egindako bisitan
Gasteizko taldeak etxetik kanpo irabazi gabe jarraitzen du txapelketa honetan, 13 hilabetez.
Kosner Baskoniak hiruko jaurtiketen bidez garaitu du Andorra (99-92)
Kosner Baskoniak Morabanc Andorrari irabazi dio hiruko jaurtiketen bidez (38tik 17), eta aurkariak markagailua iraultzea eragotzi du, Buesa Arenan 99-92 irabazita.
Kosner Baskoniak 93-108 galdu du Fenerbahceren aurka Buesa Arenan
Turkiako taldeak kanpotik lortutako puntuek Gasteizko taldearen nahiak zapuztu dituzte, etxekoek ezin izan baitiote bisitariei erantzun dueluaren azken fasean 10 puntuko errenta lortu ostean.
Luwawu-Cabarrot, abenduko jokalari onena
Frantziarrak 24ko balorazioa lortu du, batez beste 23 puntu, 3,5 errebote, 2,8 asistentzia eta 1,3 baloi berreskuratuta, eta taldekideak gidatu ditu Kosner Baskoniak jarraian lortutako hiru garaipenetan.
Kosner Baskoniak 100-103 menderatu du Rio Breogan
Gasteizko taldeak jarraian lortzen duen hirugarren garaipena da, eta zortzigarren dago sailkapenean.
Kosner Baskoniak garaipen erosoa lortu du Burgosen aurka (89-77)
Kosner Baskoniak garaipen erosoa lortu du larunbat honetan Recoletas Salud San Pablo Burgos taldearen aurka (89-77), aurkaria bukaeraraino ahalegindu bada ere.