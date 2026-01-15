EUROLIGA
Baskoniak irabazi egin du Istanbulen, Euroligako lehen garaipena bisitari gisa

Gasteizko taldeak garaipen garrantzitsua lortu du, etxetik kanpo, Anadolu Efesen aurka. Azken laurden onak eta Trent Forresten lidergoak markatu dute partidaren garapena.

Irudia: @Baskonia
EITB

Azken eguneratzea

Kosner Baskoniak Anadolu Efesi irabazi dio Istanbulgo Sinan Erdem Dome zelaian (75-89) eta denboraldi honetan Euroligan bisitari gisa lortutako lehen garaipena lortu du. Talde arabarrak partida gorabeheratsua zuzentzen jakin du eta azken minutuetan sendoagoa izan da, Trent Forrest erreferentzia nagusitzat hartuta.

Partida erritmo eskasarekin eta eraso luzeekin hasi dute bi taldeek. Baskoniari kosta egin zaio arintasuna aurkitzea, baina kanpo asmatzeei esker partidan mantentzea lortu du. Efesek abantaila laburrak izan ditu neurketako hainbat fasetan, baina galerek eta jarraitutasun faltak markagailua apurtzea eragotzi diote atsedenaldira iritsi aurretik.

Atsedenaldiaren ostean, neurketak berdinduta eta akatsekin jarraitu du. Baskoniak hobera egin du errebotean eta sendotasuna lortu du minutuek aurrera egin ahala. Azken laurdenean, alde argia irekitzea lortu du, eta, amaiera, jaurtiketa libreen marratik kontrolatu du Gasteiztik urrun zuen bolada txarra eteteko aukera eman dion garaipena ixteko.

Saski Baskonia Euroliga

