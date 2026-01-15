Baskonia gana en Estambul y logra su primer triunfo como visitante en la Euroliga
El Kosner Baskonia ha vencido este jueves al Anadolu Efes en el Sinan Erdem Dome de Estambul por 75-89 y ha conseguido su primer triunfo como visitante en la Euroliga esta temporada. El conjunto azulgrana ha sabido manejar un encuentro irregular y ha sido más sólido en los minutos finales, con Trent Forrest como principal referencia.
El partido ha comenzado con poco ritmo y ataques largos por parte de ambos equipos. Al Baskonia le ha costado encontrar fluidez, pero ha logrado mantenerse en el partido gracias al acierto exterior. El Efes ha tenido ventajas cortas durante varias fases del encuentro, aunque las pérdidas y la falta de continuidad le han impedido romper el marcador antes del descanso.
Tras la reanudación, el choque ha seguido igualado y marcado por los errores. El Baskonia ha mejorado en el rebote y ha ganado consistencia con el paso de los minutos. En el último cuarto, ha conseguido abrir una diferencia clara y ha controlado el final desde la línea de tiros libres para cerrar una victoria que le ha permitido cortar su mala racha lejos de Vitoria.
