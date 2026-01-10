Baskonia ASVELen intentsitateari gailendu zaio (78-73)
Kosner Baskoniak ASVEL mendean hartu du Buesa Arenan jokatutako partidan. Luwawu-Cabarrot izan da taldeko erreferente nagusia.
Kosner Baskoniak beste garaipen baliotsu bat lortu du LDLC ASVEL Villeurbanne taldearen aurka, Euroligako 21. jardunaldiko partidan 78-73 nagusituta. Fernando Buesa Arenan jokatutako neurketan, etxeko taldeak sendotasuna eta heldutasuna erakutsi ditu bere zaleen aurrean.
Baskoniak hasieratik ezarri du partidaren erritmoa, defentsa bizi eta eraso orekatu batean oinarrituta. Lehen zatian, etxeko taldeak aldea lortu du, eta markagailuan aurretik joan da atsedenaldira, kantxaren bi aldeetan sentsazio onak erakutsi ostean.
Aldageletatik igaro ondoren, ASVELek intentsitatea handitu eta partida doitzea lortu du. Hala ere, azken laurdenean, Kosner Baskoniak hobeto kudeatu ditu une erabakigarriak, kontzentrazioari eutsirik partida behar bezala amaitzeko.
Banakako ekarpenei dagokienez, Timothé Luwawu-Cabarrot izan da Baskoniako jokalaririk nabarmenena, 21 puntu eginez erasoan erreferentzia nagusi bihurtuta. Halaber, Trent Forresten gidaritza funtsezkoa izan da azken minutuetan, eta Eugene Omoruyik eta Khalifa Diopek defentsan egindako lan sendoak erabakigarriak izan dira garaipena ziurtatzeko.
Partida irabazita, Baskoniak Euroligan konfiantza indartu eta Buesa Arenan eskuratutako errendimendu ona sendotu ditu.
