El Baskonia se impone a la intensidad del Asvel (78-73)
El Kosner Baskonia volvió a demostrar su fortaleza como local tras imponerse por 78-73 al LDLC ASVEL Villeurbanne en el Fernando Buesa Arena, en un encuentro correspondiente a la 21ª jornada de la Euroliga. El conjunto vitoriano supo competir con solidez y madurez para llevarse un triunfo importante ante su afición.
El Baskonia marcó el ritmo del partido desde el inicio, apoyado en una defensa intensa y en un ataque equilibrado. Durante la primera mitad, el equipo azulgrana logró abrir una ventaja que le permitió llegar al descanso con el control del marcador, mostrando buenas sensaciones en ambos lados de la cancha.
Tras el paso por vestuarios, el ASVEL incrementó su intensidad y logró ajustar el partido, pero el Baskonia no perdió la calma. En el último cuarto, el equipo local supo gestionar mejor los momentos decisivos, manteniendo la concentración y cerrando el encuentro con acierto.
En el apartado individual, Timothé Luwawu-Cabarrot fue el máximo referente ofensivo del Baskonia, firmando 21 puntos y asumiendo galones en los instantes clave. También resultó determinante la dirección de Trent Forrest, que aportó seguridad y criterio en el tramo final, así como el trabajo defensivo de Eugene Omoruyi y Khalifa Diop, fundamentales para frenar las opciones del conjunto francés.
Con esta victoria, el Baskonia refuerza su confianza en la Euroliga y consolida su buen rendimiento en el Buesa Arena, donde sigue mostrándose como un rival sólido y competitivo.
Te puede interesar
El Kosner Baskonia busca ante el Asvel, el viernes, su séptimo triunfo en la Euroliga
Los de Paolo Galbiati no pudieron ganar, el miércoles, en la cancha del Bayern Múnich; ahora, tratarán de mantener su buena línea en el Buesa Arena, frente al equipo francés.
Kosner Baskonia cae derrotado en su visita al Bayern Munich (96-86)
El conjunto vitoriano sigue sin ganar fuera de casa en este campeonato desde hace meses.
El Kosner Baskonia entierra las opciones de victoria del Andorra a base de triples (99-92)
El Kosner Baskonia ha ganado al Morabanc Andorra a base de triples, 17 de 38, y se ha repuesto de una remontada del rival, que ha acabado derrotado por 99-92 en el Buesa Arena.
El Fenerbahce vence al Kosner Baskonia en el Buesa Arena (93-108)
El acierto exterior del conjunto turco enterró las aspiraciones de los vitorianos que no pudieron responder a su rival en la última fase de un duelo en el que llegó a tener 10 puntos de renta.
Luwawu-Cabarrot, mejor jugador de diciembre
El francés ha promediado 24 puntos de valoración, con 23 tantos, 3,5 rebotes, 2,8 asistencias y 1,3 recuperaciones, y ha liderado a sus compañeros en los tres triunfos consecutivos que lleva el equipo.
Kosner Baskonia gana 100-103 al Río Breogán
Es la tercera victoria consecutiva del equipo vitoriano, que se sitúa octavo en la clasificación.
Kosner Baskonia logra una cómoda victoria ante el Burgos (89-77)
El Kosner Baskonia logró un cómodo triunfo este sábado por 89-77 ante un batallador Recoletas Salud San Pablo Burgos, que peleó hasta el final en un partido que se puso de cara para los locales desde el primer cuarto.
El Baskonia realiza un entrenamiento especial a puerta abierta
Con motivo de la Navidad, el Baskonia ha realizado hoy un entrenamiento especial a puerta abierta. La iniciativa ha generado una gran expectación y se han acercado más de mil personas.
El Kosner Baskonia renueva a Kobi Simmons hasta el final de la temporada
El entrenador del equipo vitoriano, Paolo Galbiati, ha celebrado el acuerdo: "Es un jugador importante en la cancha y en el vestuario".