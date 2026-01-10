El Baskonia se impone a la intensidad del Asvel (78-73)

El Kosner Baskonia volvió a demostrar su fortaleza como local tras imponerse por 78-73 al LDLC ASVEL Villeurbanne en el Fernando Buesa Arena, en un encuentro correspondiente a la 21ª jornada de la Euroliga. El conjunto vitoriano supo competir con solidez y madurez para llevarse un triunfo importante ante su afición.

El Baskonia marcó el ritmo del partido desde el inicio, apoyado en una defensa intensa y en un ataque equilibrado. Durante la primera mitad, el equipo azulgrana logró abrir una ventaja que le permitió llegar al descanso con el control del marcador, mostrando buenas sensaciones en ambos lados de la cancha.

Tras el paso por vestuarios, el ASVEL incrementó su intensidad y logró ajustar el partido, pero el Baskonia no perdió la calma. En el último cuarto, el equipo local supo gestionar mejor los momentos decisivos, manteniendo la concentración y cerrando el encuentro con acierto.

En el apartado individual, Timothé Luwawu-Cabarrot fue el máximo referente ofensivo del Baskonia, firmando 21 puntos y asumiendo galones en los instantes clave. También resultó determinante la dirección de Trent Forrest, que aportó seguridad y criterio en el tramo final, así como el trabajo defensivo de Eugene Omoruyi y Khalifa Diop, fundamentales para frenar las opciones del conjunto francés.

Con esta victoria, el Baskonia refuerza su confianza en la Euroliga y consolida su buen rendimiento en el Buesa Arena, donde sigue mostrándose como un rival sólido y competitivo.