Endesa Liga
Kosner Baskoniak hiruko jaurtiketen bidez garaitu du Andorra (99-92)

Partido entre Baskonia y Andorra.
18:00 - 20:00
Baskonia vs Andorra. Argazkia: EFE
EITB

Azken eguneratzea

Kosner Baskoniak Morabanc Andorrari irabazi dio hiruko jaurtiketen bidez (38tik 17), eta aurkariak markagailua iraultzea eragotzi du, Buesa Arenan 99-92 irabazita.

Saskibaloia Saski Baskonia ACB Endesa Liga

